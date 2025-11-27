Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong: Loạt “ông lớn” Trung Quốc rót tiền khẩn cấp

Sau thảm hoạ cháy tại khu nhà ở Wang Fuk Court, các tập đoàn tư nhân hàng đầu Trung Quốc đã công bố khoản đóng góp lên tới hàng chục triệu đô la Hong Kong. Động thái này diễn ra ngay sau lời kêu gọi từ Chủ tịch Tập Cận Bình về việc “nỗ lực toàn diện để giảm thương vong và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết”.

Alibaba Group và Ant Group cam kết tổng cộng 30 triệu HKD để hỗ trợ tài chính và công tác cứu nạn. Đồng thời, Jack Ma – nhà sáng lập Alibaba – thông qua quỹ từ thiện cá nhân cũng tuyên bố đóng góp riêng 30 triệu HKD, nhằm cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Hàng loạt tập đoàn công nghệ và sản xuất khác như Tencent, Xiaomi, ByteDance, NetEase, BYD hay Trip.com cũng nhanh chóng gia nhập làn sóng hỗ trợ, mỗi đơn vị cam kết 10 triệu HKD. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và hàng tiêu dùng như Wens Foodstuff và Midea Group cũng góp mặt với các khoản tài trợ lớn.

Những doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất trong đợt cứu trợ lần này

Danh sách doanh nghiệp và cá nhân quyên góp được Reuters thống kê bao gồm:

Wens Foodstuff: 40 triệu HKD

Alibaba Group: 20 triệu HKD

Ant Group: 10 triệu HKD

Jack Ma Foundation: 30 triệu HKD

Anta Group: 30 triệu HKD

BYD, Tencent, Xiaomi, ByteDance, NetEase, Trip.com, Midea Group: mỗi đơn vị 10 triệu HKD

Xtep Group: 20 triệu HKD

Lenovo: 10 triệu HKD

Fuguiniao Group: 5 triệu HKD

Xpeng: 5 triệu HKD

Be Friends Holdings: 1 triệu HKD

Ngoài khối doanh nghiệp, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc cũng thông báo hỗ trợ 2 triệu nhân dân tệ cho hoạt động cứu hộ.

Làn sóng quyên góp quy mô lớn tiếp tục cho thấy xu hướng các doanh nhân Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động thiện nguyện theo định hướng mà Bắc Kinh thúc đẩy: đặt trách nhiệm xã hội lên trước lợi nhuận.

Hoạt động từ thiện của các doanh nhân Trung Quốc đã thay đổi thế nào trong những năm gần đây?

Trong bối cảnh chính phủ tăng cường giám sát ngành tư nhân, nhiều nhà sáng lập công nghệ lớn đã chủ động mở rộng hoạt động từ thiện. Điển hình, Lei Jun – đồng sáng lập Xiaomi – đã đóng góp hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ kể từ năm 2019 vào quỹ của mình, tập trung hỗ trợ nghiên cứu công nghệ và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021, Wang Xing – nhà sáng lập Meituan – tặng lượng cổ phiếu trị giá 2,3 tỷ USD cho quỹ từ thiện của ông nhằm thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu khoa học. Zhang Yiming của ByteDance cũng là gương mặt tiêu biểu trong xu hướng chuyển bớt tài sản sang phục vụ mục đích cộng đồng.

Xu hướng này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn được xem như cách các doanh nghiệp tư nhân đáp lại môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ tại Trung Quốc.

Điều gì đã xảy ra trong vụ cháy nghiêm trọng nhất Hong Kong kể từ 1948?

Vụ cháy hôm thứ Năm được xem là thảm hoạ nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong gần tám thập kỷ, kể từ khi một vụ cháy kho năm 1948 khiến 176 người thiệt mạng. Ngọn lửa lần này bùng phát tại Wang Fuk Court, khu phức hợp gồm tám toà nhà, nơi sinh sống của khoảng 4.600 người trong 2.000 căn hộ.

Theo Reuters, vào sáng thứ Năm, lửa tại bốn trong bảy toà nhà bị ảnh hưởng đã được khống chế sau gần một ngày bùng phát. Các đội cứu hỏa vẫn tiếp tục kiểm soát các điểm cháy còn lại. Nguyên nhân ban đầu được cho bắt nguồn từ hệ thống giàn giáo tre bao quanh công trình đang sửa chữa và đám cháy lan nhanh qua lớp lưới và vật liệu dễ cháy.

Cảnh sát Hong Kong cáo buộc công ty xây dựng liên quan “cực kỳ cẩu thả” khi sử dụng các loại vật liệu không đạt chuẩn chống cháy, bao gồm lưới nhựa và xốp dễ bắt lửa. Ba nhân sự của công ty đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan tội ngộ sát.