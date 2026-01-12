Thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu trên 1 triệu USD trên Amazon

Sản phẩm nội thất của Việt Nam được thị trường nước ngoài ưa chuộng

Amazon Global Selling Việt Nam vừa ra mắt “Báo cáo Trao quyền cho Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam 2025”. Đây là tổng kết thường niên toàn diện phản ánh bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ và câu chuyện thành công của doanh nghiệp Việt Nam tham gia thương mại điện tử toàn cầu.

Báo cáo năm nay ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên nhiều phương diện – từ số lượng đăng ký thương hiệu, số lượng sản phẩm xuất khẩu đến sự gia tăng của những nhà bán hàng triệu đô – qua đó khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam như một quốc gia năng động với tinh thần khởi nghiệp hướng đến xuất khẩu tại khu vực Đông Nam Á. Dữ liệu cho thấy một bước ngoặt mang tính chuyển đổi đối với hoạt động xuất khẩu qua thương mại điện tử của Việt Nam.

Trong vòng 12 tháng tính đến ngày 31/07/2025, không chỉ số lượng sản phẩm do các đối tác bán hàng Việt Nam bán ra trên Amazon tăng cao, mà doanh số từ các sản phẩm có thương hiệu cũng ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá hơn 40%, báo hiệu một sự chuyển dịch chiến lược từ xuất khẩu dựa trên sản lượng sang xuất khẩu có thương hiệu tạo nên giá trị.

Đặc biệt, số lượng nhà bán hàng Việt Nam đạt doanh số trên 1 triệu USD hàng năm trên Amazon đã tăng 60% trong năm 2025, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Báo cáo cho biết, hơn 60% doanh thu trên cửa hàng Amazon đến từ các đối tác bán hàng bên thứ ba, trong đó có nhiều doanh nghiệp từ Việt Nam, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Top 5 danh mục sản phẩm bán chạy trên Amazon từ các doanh nghiệp Việt Nam là: may mặc, làm đẹp, nhà cửa, sức khỏe và chăm sóc cá nhân, nhà bếp. Đáng chú ý, sản phẩm nội thất của Việt Nam đang từng bước ghi dấu ấn trên thị trường toàn cầu nhờ sức mạnh của xuất khẩu qua thương mại điện tử.

Nhiều địa phương như Bình Dương – trung tâm sản xuất nội thất sôi động – đã chứng kiến sự bùng nổ về xuất khẩu trực tuyến, khi các doanh nghiệp địa phương tận dụng thương mại điện tử qua các kênh như Amazon để tiếp cận khách hàng trên toàn thế giới.

Người tiêu dùng từ Hoa Kỳ đến châu Âu ngày càng yêu thích nội thất “Made-in-Vietnam” nhờ thiết kế độc đáo, chất liệu chất lượng cao và giá cả hợp lý.