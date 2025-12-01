Cháy chung cư Hồng Kông: Tiết lộ của cư dân kèm ảnh hiện trường gây bất ngờ

Cụ thể, cư dân mạng Hồng Kông đã chia sẻ hình ảnh cho thấy sự tương phản đáng kinh ngạc: Lớp lưới bảo vệ bao phủ bên ngoài giàn giáo cháy gần như hoàn toàn, trong khi giàn giáo tre phía trong lại hầu như không hề hấn gì, vẫn đứng vững giữa tàn lửa.

Chính sự đối lập này đã làm dấy lên nghi ngờ lưới bao che giàn giáo công trình không đạt tiêu chuẩn chính là nguyên nhân khiến ngọn lửa lan nhanh kinh hoàng.

Cộng đồng mạng lập tức suy đoán rằng nhà thầu có thể đã sử dụng lưới giá rẻ, thay vì loại chống cháy theo tiêu chuẩn của đặc khu Hồng Kông.

Thậm chí, có cư dân mạng chỉ đích danh sản phẩm này xuất xứ từ một công ty ở TP Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Lưới bao che giàn giáo công trình cháy rụi nhưng giàn giáo tre lại không hề hấn gì. Ảnh: Theads@ccheung5464

Sự đối lập này làm dấy lên nghi ngờ lưới bảo vệ không đạt tiêu chuẩn. Ảnh: Theads@ccheung5464, Đông Phương IC

Theo lời của một số cư dân mạng, lưới bảo vệ đạt chuẩn thường chỉ bị cháy xém chứ không thể bốc lửa và cháy hoàn toàn như vậy.

Một số người còn tiến hành thử nghiệm và tuyên bố rằng lưới bảo vệ đạt tiêu chuẩn của Hồng Kông không thể bốc cháy.

Hơn nữa, nghi vấn này càng được củng cố khi cư dân họ Đặng, người sống tại tòa nhà Wang Cheong – nơi bắt đầu bùng phát hỏa hoạn, tiết lộ rằng lưới bảo vệ cũ đã bị bão thổi bay hai tháng trước. Sau đó, nhà thầu đã thay thế bằng lưới bao che giàn giáo mới.

Tuy nhiên, ông Đặng thừa nhận rằng lúc đó ông không để ý hay xác nhận xem liệu vật liệu của lưới mới có đạt tiêu chuẩn quy định hay không.

Có người đã tự thực hiện thử nghiệm thực tế và cho thấy lưới bảo vệ giàn giáo đạt chuẩn của Hồng Kông không bắt lửa và bốc cháy. Ảnh: Threads@phantom_nvisible

Tiết lộ này lập tức nối kết sự kiện thay lưới với sự lan truyền bất thường của ngọn lửa. Ban đầu, ông Đặng và nhiều cư dân chỉ nghĩ đám cháy sẽ nhanh chóng được dập tắt.

Kể với trang HK01, ông Đặng nói ông nhận được tin báo cháy khi đang đi làm. Ban đầu, ông nghĩ rằng đám cháy nhỏ ở tầng dưới có thể được dập tắt bằng vòi phun nước.

Thế nhưng không ngờ, ngọn lửa đã lan ra nhanh chóng và leo thang thành hỏa hoạn cấp 5. Ông cảm thấy "không thể làm gì được" nên quyết định ở lại công ty để chờ nhận thông tin đầy đủ hơn.

Khi được hỏi về khả năng công nhân hút thuốc trên giàn giáo, ông Đặng không thể khẳng định vì không chứng kiến. Tuy nhiên, ông tin rằng điều đó là có cơ sở, bởi lẽ ông thường xuyên ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Hơn nữa, ông biết rằng nhiều cư dân từng ghi hình cảnh công nhân hút thuốc tại khu vực giàn giáo.

Lưới bảo vệ giàn giáo đã được thay sau cơn bão cấp 10 hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: HK01

Trước những nghi ngờ kể trên, các chuyên gia kiến trúc và dư luận kịch liệt yêu cầu cơ quan chức năng phải kiểm tra nghiêm ngặt vật liệu lưới bao che công trình, truy cứu trách nhiệm những đơn vị đã sử dụng vật liệu không an toàn để cắt giảm chi phí, đồng thời cảnh báo về sự lỏng lẻo trong khâu giám sát xây dựng.

Theo trang Mirror Media, ông Phan Trác Hồng - Chủ tịch Hiệp hội Giám sát Khoa học và Công nghệ tại Hồng Kông - tiết lộ rằng năm ngoái (2024), ông từng báo cáo với chính quyền về việc lưới bảo vệ giàn giáo ở một khu dân cư không có khả năng chống cháy. Thế nhưng, khi đó ông không nhận được phản hồi.