Nhân chứng kể điều hãi hùng trong thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong

Lửa cháy và khói đen dày đặc bốc lên ở cụm tòa chung cư Hong Kong. Ảnh: AFP.

Theo Channel News Asia, đến sáng ngày 27/11, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Ít nhất 44 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Nhà chức trách cho biết hàng trăm người vẫn đang mất tích.

Nhân chứng kể điều hãi hùng

Theo mô tả của các nhân chứng, đám cháy bùng phát từ chiều 26/11 và kéo dài suốt đêm, gây chấn động ở nơi vốn nổi tiếng với mật độ dân cư dày đặc và các tòa nhà chung cư cao tầng san sát.

Tại hiện trường, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ giàn giáo tre cháy rụi. Khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên giữa các tòa nhà.

“Tôi thực sự thấy rất đáng sợ. Tôi tận mắt nhìn thấy ngọn lửa lan nhanh từ một tòa sang ba, rồi bốn tòa”, Veezy Chan, 25 tuổi, cư dân sống gần đó, kể lại trong tối 26/11. “Cảnh tượng thật sự kinh hoàng”, Chan nói thêm.

Từ tối ngày 26/11, người dân Hong Kong không ngừng báo tin mất liên lạc với người thân. Một số người ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe dán vào màn hình điện thoại, hy vọng tìm được chút tin tức từ những người họ yêu thương.

Các nhân viên công tác xã hội có mặt để phát chăn và gối cho người cao tuổi để họ chống chọi với cái lạnh về đêm.

Shirley Chan, một cư dân, mô tả thảm kịch là quá sức đau lòng. “Hãy tưởng tượng một mái nhà – mất sạch, cháy rụi. Ai cũng sẽ đau xót. Tôi hiểu cảm giác đó, thật sự tan nát. Mọi thứ bị thiêu rụi trong lửa”, bà nói.

Ông Yuen, 65 tuổi, cho biết khu dân cư nơi ông sống có nhiều người lớn tuổi phải dùng xe lăn hoặc thiết bị giúp tập đi. Bản thân ông và vợ cũng đã trở thành người vô gia cư sau vụ cháy.

Ngọn lửa lan vào bên trong các tòa căn hộ. Ảnh: Reuters.

Ông nói các tòa chung cư đang trong giai đoạn sửa chữa, khiến nhiều cư dân đóng kín cửa sổ, vì vậy mà nhiều người không nghe thấy chuông báo cháy để sơ tán. “Có nhiều người mất tài sản, có người mất mạng. Thậm chí có cả lính cứu hỏa thiệt mạng”, ông nói.

Nguy cơ ảnh hưởng kết cấu tòa nhà

Trong quá khứ, những vụ cháy lớn từng là nỗi ám ảnh thường trực tại Hong Kong đông đúc, đặc biệt ở những khu dân cư nghèo. Nhưng vài thập niên gần đây, các tiêu chuẩn an toàn ngày càng siết chặt khiến những thảm kịch như vậy hiếm xảy ra.

Tuy nhiên, cư dân sống gần đó nói họ chưa bao giờ nghĩ ngọn lửa có thể lan sang các tòa nhà khác theo hướng gió và cháy suốt cả đêm như vậy.

Bà Chan kể rằng mình “chỉ biết nhìn ngọn lửa cháy mà không thể làm gì”.

Lãnh đạo Hong Kong John Lee ngày 27/11 tuyên bố sẽ lập một tổ công tác điều tra vụ cháy và báo cáo kết quả cho cơ quan giám định tử thi.

“Chính quyền cần đưa ra lời giải thích với công chúng”, bà Chan nói.

Ho Wing-ip, phó giáo sư kiêm kỹ sư điện tại Đại học Bách khoa Hong Kong, cảnh báo kết cấu của tòa nhà có thể bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do sức chịu lực của các thanh cốt thép bên trong tường bê tông có thể bị suy yếu đáng kể khi chúng bị đốt cháy ở nhiệt độ 550 đến 600 độ C trong nhiều giờ.

"Có rất nhiều rủi ro cho những người bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà và cho cả lính cứu hỏa", ông Ho nói.

Đối với những tòa nhà bị cháy lâu nhất, bao gồm Wang Cheong, tòa nhà đầu tiên bốc cháy, ông Ho tin rằng việc phá dỡ để tái thiết sẽ khả thi hơn về mặt tài chính.