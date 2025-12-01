Bên trong tòa nhà bị thiêu rụi sau vụ cháy 146 người chết

Số người chết trong vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong, tăng lên 146 hôm 30/11, sau khi lực lượng điều tra tìm thấy thêm thi thể trong các tòa nhà bị thiêu rụi. Đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa (DVIU) cho biết họ đã lục soát từng tầng, tìm kiếm người mất tích trong nhiều căn hộ và cả trên mái nhà.

Sĩ quan phụ trách Cheng Ka-chun nói công tác tìm kiếm diễn ra chậm do bên trong tối và nhiều khu vực gần như không có ánh sáng.

Tính đến hôm qua, lực lượng chức năng đã khám xét bốn trong bảy tòa bị cháy. Khoảng 100 người vẫn mất tích, trong khi 79 người bị thương.

Các hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy nội thất nhiều căn hộ bị cháy đen, tường bong tróc và phủ đầy tro.

Sàn nhà ngập nước, bên trong các căn hộ hầu như đều bị thiêu rụi. Tuy nhiên, theo giới chức, kết cấu tòa nhà vẫn an toàn.

Các đội tìm kiếm tiếp tục vào bên trong, mang theo đèn chuyên dụng để tìm thêm nạn nhân.

Thi thể của một nạn nhân được đưa ra ngoài hôm 30/11.

Trước đó, cụm chung cư Wang Fuk Court bắt đầu bốc cháy ngày 26/11 và phải đến ngày 29/11 mới được dập tắt hoàn toàn.

Hơn 4.600 cư dân trong gần 2.000 căn hộ hiện phải tạm trú tại các trung tâm khẩn cấp hoặc khách sạn, trong lúc chính quyền tìm giải pháp dài hạn.