'Sụp đổ niềm tin' sau bê bối pate Cột đèn Hải phòng

Tối 7/1, cơ quan chức năng công bố sản phẩm pate của Công ty đồ hộp Hạ Long Canfoco được sản xuất từ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi và buộc phải tiêu hủy, với tổng khối lượng khoảng 2 tấn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và gây lo ngại về an toàn thực phẩm, đặc biệt với những người trực tiếp lựa chọn và chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Một ngày sau công bố trên, hàng loạt siêu thị trên cả nước đã ngừng kinh doanh các sản phẩm pate và thực phẩm chế biến sẵn của công ty trên. Tại gian hàng đồ hộp, nhân viên tiến hành rà soát lại danh mục sản phẩm, kiểm tra tồn kho và chủ động thu hồi các mặt hàng liên quan để đưa về khu vực lưu trữ, chờ hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Trực tiếp theo dõi bản tin, Minh Hậu, ở Nam Định, cho biết cảm thấy sụp đổ và mất niềm tin. "Tôi chết lặng vì hai mẹ con đều thích món pate cột đèn này. Hôm nào lười nấu cơm, tôi lại mua về ăn với bánh mì rồi hai mẹ con cùng tấm tắc khen ngon", chị nói và cho biết đã vứt hết 5 hộp pate đang tích sẵn ở nhà vì lo ngại cho sức khỏe.

Theo chị Hậu, lý do khiến chị tin tưởng sản phẩm suốt thời gian dài không chỉ nằm ở hương vị mà còn vì doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm trên thị trường. "Trong rất nhiều sản phẩm nội địa, tôi chọn loại này với suy nghĩ đơn giản là người Việt ủng hộ hàng Việt Nam, hơn nữa đây là công ty đồ hộp lâu năm. Thật không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy", bà mẹ một con nói, không giấu được sự thất vọng và bức xúc.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1. Ảnh: Việt Hưng

Tại Hà Nội, Thu Mai, 36 tuổi, cũng rơi vào trạng thái hoang mang sau khi theo dõi thông tin liên quan đến sản phẩm này. Gia đình chị có hai con gái đang học lớp 6 và lớp 2. Buổi sáng luôn gấp gáp vì phải đưa con đi học rồi chạy đến cơ quan cho kịp giờ, nhưng vẫn muốn tự chuẩn bị bữa sáng để đảm bảo vệ sinh, nên chị thường chọn các thực phẩm tiện lợi như pate để ăn kèm bánh mì hoặc xôi.

"Buổi sáng đưa hai con đi học khá vội, nhưng tôi không yên tâm cho các con ăn ngoài vì sợ nhiễm khuẩn. Pate là món tiện lợi, chỉ cần phết lên bánh mì hoặc trộn ăn cùng xôi nóng nên tôi thường mua đồ hộp vì tin tưởng đã được kiểm định chất lượng", chị Mai nói.

Tuy nhiên, việc sản phẩm pate cột đèn của Công ty Hạ Long Canfoco bị phát hiện sử dụng lợn mắc dịch tả châu Phi khiến Mai đặc biệt lo ngại. "Nghe tin xong tôi thực sự sốc. Tôi đã sử dụng sản phẩm để chuẩn bị cho con ăn sáng suốt một thời gian dài. Nghĩ lại chỉ thấy lo và tự trách mình", Thu Mai nói. "Tôi cứ nghĩ tự làm bữa sáng ở nhà là an toàn hơn, nào ngờ nguồn rủi ro lại nằm đến từ chính sản phẩm mình tin tưởng".

Không chỉ các bà mẹ, nhiều phụ nữ trẻ cũng rơi vào trạng thái hoang mang sau sự việc. Ngọc Yến, 25 tuổi, sống tại TP HCM, cho biết cô bàng hoàng khi nhắc đến bê bối liên quan sản phẩm pate Cột đèn của Canfoco.

Cô nói, nhiều năm nay gia đình có thói quen mua sẵn đồ hộp ăn Tết vì hầu hết hàng quán ở thành phố đều đóng cửa, mọi người về quê. Yến từng thử nhiều loại nhưng thích nhất pate Cột đèn Hải Phòng vì hợp khẩu vị. Do sử dụng thường xuyên, thậm chí liên tục nhiều ngày, nên khi đọc tin doanh nghiệp bị phát hiện dùng lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong sản xuất, cô không khỏi hoảng sợ. "Tôi chỉ biết tự trấn an và mong mình không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Lỡ ăn rồi nên cũng không biết phải xử lý ra sao", cô nói.

Sau sự việc, Thu Mai nói gia đình đã ngừng sử dụng pate đóng hộp, đồng thời dè dặt hơn khi lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn cho trẻ em. "Có thể sẽ vất vả hơn vào buổi sáng, nhưng trước mắt tôi sẽ sắp xếp nấu những món đơn giản mà vẫn đủ dinh dưỡng, không dám chủ quan nữa", chị nói.

Với Minh Hậu, nỗi lo lớn nhất sau bê bối không chỉ nằm ở nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, mà là cảm giác mất niềm tin khi lựa chọn thực phẩm. "Niềm tin một khi đã bị lung lay thì rất khó lấy lại. Từ nay, mỗi lần mua đồ ăn sẵn, tôi buộc phải dè chừng hơn", chị nói.

Tâm lý thận trọng cũng khiến Ngọc Yến cân nhắc lại thói quen tích trữ thực phẩm. Theo cô, việc thông tin xuất hiện ngay trước Tết tuy gây hoang mang, nhưng cũng giúp gia đình kịp thời điều chỉnh kế hoạch mua sắm. "Năm nay gia đình tôi quyết định không mua đồ hộp để dự trữ nữa. Các sản phẩm như pa tê hay thực phẩm chế biến sẵn tương tự đều tạm thời loại bỏ", Yến nói.

Ở góc nhìn khác, chị Hồng, sống tại Hà Nội, cho biết không có thói quen sử dụng đồ hộp, song việc các siêu thị nhanh chóng rút sản phẩm pate khỏi kệ hàng khiến chị cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Theo chị, phản ứng này là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng.

"Theo tôi, những trường hợp vi phạm như vậy cần phải được xử lý thật nghiêm, bởi sức khỏe con người phải được đặt lên trên hết", chị Hồng nói.