Đằng sau hình ảnh tuyệt vọng nhất trong vụ cháy thảm khốc ở Hong Kong

Ông Wong gào lên tuyệt vọng khi biết vợ ông vẫn còn ở trong tòa nhà đang cháy chiều 26/11. Ảnh: Reuters

Buổi chiều định mệnh

Đó là một buổi chiều trong trẻo, trời xanh và gió se lạnh khi ông Wong lên đường đi đón cháu gái tan học.

Ở khu chung cư Wang Fuk Court nơi gia đình ông sống, thuộc quận Tai Po của Hong Kong, hai vợ chồng ông - đều đã nghỉ hưu - thay nhau đi bộ đến trường đón cháu mỗi ngày.

Ngày 26/11 - khi ngọn lửa cướp đi sinh mạng hàng trăm người tại khu dân cư Wang Fuk Court - tình cờ lại đến lượt ông Wong đi đón cháu.

Lửa lan nhanh sang các tòa nhà ở khu dân cư Wang Fuk Court chiều tối 26/11. Ảnh: Reuters

Chẳng bao lâu sau khi rời căn hộ, ông Wong nhận ra một tòa nhà trong khu dân cư bắt đầu cháy.

Khi ông quay về, ngọn lửa đã cháy lan từ các tầng giữa của tòa nhà, nơi ông và vợ đang sống.

“Vợ tôi còn ở trong đó!”, ông Wong hét lên, tay chỉ về phía những ngọn lửa đang bao trùm tòa nhà.

Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất

Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn nằm trong số 30 người còn mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong thảm kịch.

Hình ảnh người đàn ông già nua, hai tay chới với trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra khi hướng ánh nhìn về tòa nhà đang bốc cháy đã được hãng Reuters ghi lại và lan truyền mạnh mẽ. Bức ảnh được cho là đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vọng nhất trong thảm họa.

Phóng viên ảnh Tyrone Siu của Reuters kể rằng khi anh đến hiện trường khoảng một tiếng sau khi vụ cháy bắt đầu, anh nhìn thấy ông Wong đứng bên vệ đường, cử chỉ đầy tuyệt vọng và đau đớn.

Những cảm xúc đau đớn, tuyệt vọng của ông Wong được phóng viên ảnh chụp lại. Ảnh: Reuters

“Bức ảnh đã nói lên tất cả ngay lập tức”, nhiếp ảnh gia Siu nói. “Dù bạn đến từ đâu trên thế giới, bạn cũng có thể cảm nhận được những gì ông Wong đang trải qua khi ấy, sự bất lực và nỗi đau”.

J. Wong, con trai ông Wong, trò chuyện với Reuters trong lúc các sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ và đội mũ chuyên dụng rà soát các tòa nhà để tìm thi thể. Tính đến ngày 2/12, vẫn chưa có thông tin gì mới về mẹ anh (tức vợ ông Wong).

Anh J. Wong (cũng giống bố, đề nghị không nêu đầy đủ tên), cho biết anh muốn kể lại câu chuyện của gia đình như một phần của quá trình chữa lành.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận một điểm vẫn cháy dữ dội ở một tòa nhà. Ảnh: Reuters

Giới chức Hong Kong nhận định, lưới nhựa kém chất lượng và lớp xốp cách nhiệt được sử dụng trong quá trình cải tạo đã khiến ngọn lửa lan nhanh qua 7 trong số 8 tòa nhà cao tầng, nơi hơn 4.000 cư dân sinh sống.

“Trong ngày đầu tiên, tất nhiên bố tôi không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra”, anh J. Wong nói với Reuters. Khi nhìn vào tòa nhà đang cháy, ông bất lực chấp nhận một điều: Mẹ tôi khó có thể sống sót.

“Tôi sẽ trở lại tìm bà”

J. Wong đừng nhìn về phía các tòa nhà bị cháy, nơi mẹ anh vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Reuters

Theo lời J. Wong, sau khi đám cháy bùng lên, bố mẹ anh đã nói chuyện trong khoảng một phút qua điện thoại. “Không lâu sau cuộc gọi đó, bố không còn liên lạc được với mẹ nữa”.

Ông Wong, là một đốc công bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu, từng lo ngại về rủi ro an toàn từ công trình cải tạo.

Ông đã tự tay bóc bỏ các tấm xốp dán ở cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm, J. Wong kể lại.

Chiều hôm đó, sau khi bức ảnh được chụp, ông Wong đứng bất động nhìn thảm cảnh diễn ra trước mắt. Có lúc ông quỵ xuống vỉa hè. Khi trời sẩm tối, một cảnh sát mang cho ông chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.

“Tôi sẽ trở lại tìm bà”, ông Wong lẩm bẩm trong một khoảnh khắc, mắt hướng về căn hộ của mình.