Vàng lập đỉnh, tranh cãi bùng lên về chu kỳ kế tiếp

Vàng ở vùng cao lịch sử

Giá vàng vừa bước vào vùng cao lịch sử nhưng điều khiến thị trường bất ngờ hơn là một dự báo dài hạn đang gây tranh luận mạnh: vàng có thể tiến tới mốc 8.000 USD/ounce vào năm 2028.

Theo thông tin được đăng tải trên The Economic Times, các nhà phân tích tại tập đoàn tài chính đa quốc gia JPMorgan Chase cho rằng trong kịch bản thuận lợi, giá vàng có thể tăng gấp đôi trong vài năm tới, tương đương vùng giá khoảng 8.000 USD/ounce. Đây là một trong những nhận định táo bạo nhất về kim loại quý kể từ sau đại dịch.

Con số này lập tức thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu bởi nó không đơn thuần là dự báo ngắn hạn mà là một giả định về “chu kỳ lớn” của vàng.

Khác với các đợt tăng mạnh giai đoạn 2008-2011 hay thời kỳ đại dịch, lần này vàng đi lên trong một môi trường phức tạp hơn nhiều.

Lạm phát không còn bùng phát như trước nhưng rủi ro hệ thống lại lan rộng theo cách âm ỉ hơn: nợ công toàn cầu tăng cao, căng thẳng địa chính trị dai dẳng, hệ thống tài chính chịu áp lực tái cấu trúc.

Giá vàng liên tục lập đỉnh mới, trong khi JPMorgan Chase dự báo kịch bản dài hạn có thể đưa kim loại quý này lên tới 8.000 USD/ounce vào năm 2028. Ảnh minh họa: Baidu

Theo JPMorgan, động lực quan trọng nhất là sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách phân bổ tài sản toàn cầu. Nếu chỉ một tỷ lệ nhỏ dòng vốn quốc tế dịch chuyển thêm sang vàng như tài sản phòng hộ chiến lược, mức giá hiện tại có thể được “định giá lại” ở mặt bằng cao hơn nhiều.

Một yếu tố khác là hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương. Trong hai năm gần đây, lượng mua ròng toàn cầu liên tục ở mức cao nhất nhiều thập kỷ. Đây là dòng tiền dài hạn, ít mang tính đầu cơ, và thường không bán ra khi giá điều chỉnh nhẹ.

Ngoài ra, triển vọng lãi suất toàn cầu hạ nhiệt trong trung hạn cũng được xem là lực đẩy tiềm năng. Khi mặt bằng lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn, tạo điều kiện cho giá tăng.

Kết hợp các yếu tố này, JPMorgan xây dựng kịch bản mà trong đó vàng có thể tăng gấp đôi từ mức hiện tại trước năm 2028.

Rủi ro không biến mất

Dù triển vọng dài hạn được vẽ ra khá hấp dẫn nhưng thị trường vàng không miễn nhiễm với điều chỉnh. Lịch sử cho thấy mỗi chu kỳ tăng mạnh đều đi kèm những giai đoạn giảm sâu 10-20% trong thời gian ngắn.

Nếu kinh tế toàn cầu phục hồi tốt hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu tăng trở lại hoặc dòng tiền chuyển dịch mạnh sang cổ phiếu và tài sản rủi ro, vàng có thể chịu áp lực. Ngoài ra, bất kỳ thay đổi đột ngột nào trong chính sách tiền tệ cũng có khả năng gây biến động mạnh.

Điểm khác biệt hiện nay là nền tảng hỗ trợ có vẻ rộng hơn so với các chu kỳ trước. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào một yếu tố như lạm phát, đà tăng của vàng đang nhận lực đẩy từ nhiều hướng: chiến lược dự trữ, phòng hộ rủi ro và tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu.

Dù vậy, không phải mọi tổ chức tài chính đều đưa ra mức dự báo cao như vậy. Nhiều nhà phân tích khác đặt mục tiêu ở vùng 4.500 - 5.500 USD trong vài năm tới, cho rằng đà tăng vẫn bền vững nhưng khó bùng nổ quá nhanh.

Sự khác biệt này phản ánh điều quan trọng: thị trường vàng đang ở điểm nhạy cảm. Một bên tin rằng thế giới đang bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài, khiến vàng trở thành trụ cột phòng thủ chiến lược. Bên còn lại cho rằng tốc độ tăng hiện tại có thể chững lại nếu điều kiện kinh tế cải thiện.

Hiện tại, vàng vẫn duy trì được lực cầu ổn định ngay cả khi thị trường trải qua các đợt điều chỉnh ngắn hạn. Sự kiên định của dòng tiền cho thấy kim loại quý này đang được nhìn nhận vượt ra ngoài vai trò chống lạm phát truyền thống.

Nếu xu hướng tích lũy chiến lược tiếp tục mở rộng và sự bất định toàn cầu chưa hạ nhiệt, khả năng vàng đạt những mốc giá chưa từng có không thể bị loại trừ.