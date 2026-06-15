Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) 73,01 triệu đồng/kg

Sáng 15/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,65 - 2,73 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 130.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 70,82 - 73,01 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 3,49 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,6 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 12/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,66 - 2,74 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 140.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 71,01 -73,19 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 3,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,67 - 2,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường bạc thế giới với tín hiệu tốt từ Trung Đông

Sáng 15/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 70,39 USD/ounce, tăng 3,32 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới với xu hướng tăng trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt. Động lực chính đến từ việc giá dầu giảm mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt và thị trường chứng khoán phục hồi. Nhóm phân tích của Kitco, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đang đóng vai trò chất xúc tác quan trọng, góp phần hạ nhiệt lo ngại địa chính trị và thúc đẩy dòng tiền quay trở lại các tài sản rủi ro.