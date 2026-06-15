Giá dầu thô “bắt đáy” vì hoà bình giữa Mỹ - Iran, xăng dầu trong nước giảm lần thứ 4 liên tiếp?

Giá xăng dầu hôm nay 15/6: Đồng loạt đỏ sàn, giá dầu thô "bắt đáy"

Ghi nhận trên Trading Economics và Oilprice, giá dầu thế giới tiếp tục ghi nhận đà suy giảm mạnh trong thời điểm trưa cùng ngày 15/6. Dầu WTI bán ra ở mức 80,7 USD/thùng, giảm trên 4,1 USD/thùng, tương ứng mức giảm 4,8% so với hôm qua; dầu thô ngọt nhẹ Brent biển Bắc bán ra ở mức 83,46 USD/thùng, giảm kỷ lục trong 3 tháng qua hơn 3,88 USD/thùng theo ngày, tương đương giảm trên 4,45% so với ngày hôm qua.

So với cùng kỳ tháng trước, giá dầu thô tháng 6 ở thời điểm ngày 15/6 ghi nhận đà giảm trên hai con số, trong đó dầu WTI giảm trên 22,7%, dầu Brent giảm mạnh trên 25,7%.

Theo nhận định của Trading Economics, giá dầu Brent giảm mạnh hơn 4% xuống còn khoảng 83 USD/thùng vào thứ Hai, chạm mức thấp nhất trong hai tháng sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz vào cuối tuần này.

Rạng sáng nay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các chuyến hàng dầu từ vùng Vịnh Ba Tư có thể sớm được nối lại, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Thỏa thuận hoà bình giữa Mỹ và Iran được cho là bao gồm các điều khoản về việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran, cùng với các ưu đãi kinh tế nếu Tehran đáp ứng các cam kết của mình.

Ở kênh đối diện, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi xác nhận rằng một thỏa thuận đã đạt được và cho biết văn bản sẽ được công bố sau lễ ký kết tại Thụy Sĩ.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ đã phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng Hai, với việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa ảnh hưởng đến khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 15/6: Xăng dầu trong nước giảm lần thứ 4 liên tiếp?

Ngày hôm nay 15/6, giá xăng dầu hôm nay trong nước được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ ngày 11/6, theo đó liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định giảm đồng loạt giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo nguồn tin của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, do giá dầu thô thế giới và xăng dầu thành phẩm thế giới liên tiếp suy giảm, giá xăng dầu trong nước tuần này nhiều khả năng sẽ giảm sâu, dự kiến xăng E10 có thể giảm trên 800 đồng/ lít, dầu các loại có thể giảm trên 1.00 đồng/ lít

Trong đó: - Giá xăng E5 RON92 giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 21.332 đồng/lít; - Về giá dầu; dầu diesel 0.05S giảm 989 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 25.877 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.037 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.608 đồng/kg. Đối với xăng sinh học E10, hiện nay danh mục xăng E10 vẫn do doanh nghiệp tự định giá, hiện PVoil và Petrolimex niêm yết thời điểm 15 giờ ngày 11/6 đồng loạt giảm: - Giá xăng E10 RON92 III được bán ra ở vùng 1 là 22.060 đồng đến 22.500 đồng/ lít, giảm 180 đồng đến 270 đồng/ lít so với giá bán hiện hành; - Giá xăng E10RON95 V bán ra ở mức 22.960 đồng/ lít đến 23.410 đồng/ lít tuỳ theo vùng, giá bán lẻ giảm 270 đồng - 280 đồng/ lít so với giá hiện hành.

Hiện, giá bán xăng dầu của Việt Nam so với các nước trong khu vực vẫn thấp hơn. Trong đó, giá xăng dầu của các nước lân cận ngày 11/6/2026, xăng của Thái Lan: 34.560 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 37.560 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.332 VNĐ/lít.

Về giá dầu, dầu tại Thái Lan: 33.505 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.033 VNĐ/lít; Lào: 33.144 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 25.877 VNĐ/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.