EVNHANOI ‘bật mí’ cách dùng điều hòa tiết kiệm mà vẫn đủ mát trong những ngày hè nắng nóng

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), mỗi mùa hè, điều hòa là một trong những thiết bị sử dụng tỷ trọng lớn nhất trong tổng điện năng tiêu thụ của các hộ gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời tăng cao, nhiều người có thói quen cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức thấp từ 18 - 22 độ C để làm mát nhanh hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng này không chỉ làm tăng lượng điện tiêu thụ mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa trong nhà và ngoài trời.

Sân lan tỏa thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng, EVHANOI đang phát triển khai chiến dịch truyền thông "Hà Nội 26+" với thông điệp khuyến khích khách hàng sử dụng điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp quạt để tăng hiệu quả làm mát.

Các chuyên gia năng lượng cho biết, khi tăng nhiệt độ cài đặt điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm khoảng 2 - 3%. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu thay đổi thói quen cài đặt 22 độ C lên 26 độ C, người sử dụng có thể tiết kiệm được một phần đáng kể điện tiêu thụ mà vẫn duy trì cảm giác Dễ dàng chịu đựng trong không gian sinh hoạt.

Chỉ cần cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và tắt các thiết bị không cần thiết, mỗi gia đình đã góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời giảm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng.

Ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh Điện lực VNHANOI cho biết: " Nhiều khách hàng cho rằng phải cài đặt nhiệt độ thật thấp mới cảm thấy mát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công việc sử dụng điều hòa ở đẳng từ 26 độ C trở lên kết hợp với quạt điện vẫn đảm bảo hiệu quả làm mát, đồng thời giúp giảm đáng kể năng lượng tiêu thụ. Đây cũng là thông tin cốt lõi mà chiến dịch 'Hà Nội 26+' muốn lan tỏa đến cộng đồng trong mùa hè năm nay ."

Theo EVHANOI, bên cạnh công việc điều chỉnh nhiệt độ hợp lý, khách hàng nên đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa, hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng, bảo vệ sinh bộ lọc bất kỳ và ưu tiên sử dụng các chế độ tiết kiệm năng lượng như Eco hoặc Biến tần. Đây đều là những giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ ràng trong việc giảm năng lượng tiêu thụ.

Đặc biệt, từ đầu tháng 6, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian sinh hoạt tại nhà tăng lên kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị giải trí cũng gia tăng đáng kể. Đây là nguyên nhân tạo sản phẩm điện tiêu thụ của nhiều hộ gia đình thường tăng cao trong các tháng hè.

Thông qua chiến dịch "Hà Nội 26+", EVHANOI mong muốn mỗi khách hàng sẽ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện ngày liên tục. Chỉ cần cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt và tắt các thiết bị không cần thiết, mỗi gia đình đã góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời giảm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng.