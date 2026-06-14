Giá vàng hôm nay 14/6: Vàng SJC, vàng nhẫn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý tăng bao nhiêu?

Giá vàng miếng SJC

Lúc 6h ngày 14/6, giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng miếng SJC đã bật tăng trở lại 11 triệu đồng so với mức thấp nhất trong tuần. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước thì vàng miếng vẫn giảm 3,2 triệu đồng. Cộng với chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng hiện người mua vẫn lỗ 6,2 triệu đồng/lượng sau một tuần. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vào đến nay đã lỗ 15 triệu đồng/lượng sau 2 tuần.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn 9999

Lúc 6h ngày 14/6, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào - bán ra vàng đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hiện niêm yết trên Kitco ở mức 4.218 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục đi lên sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng.

Theo chuyên gia Edward Meir của Marex, giá vàng hiện gần như bị chi phối hoàn toàn bởi các thông tin địa chính trị. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Fed. Nếu Fed phát đi thông điệp có thể tăng lãi suất, giá vàng có nguy cơ giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Từ khi xung đột Iran bắt đầu, giá vàng mất khoảng 20%. Nguyên nhân là giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, khiến các ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất cao hơn. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Dự báo giá vàng

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trước cuộc họp của Fed, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn sau khi giá vàng giảm về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường của MarketGauge, cho rằng việc vàng bật tăng trở lại từ vùng đáy là tín hiệu đáng khích lệ. Giá vàng lần lượt đánh mất các đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày đã gây ra những tổn hại đáng kể về mặt kỹ thuật đối với xu hướng giá. Nhà đầu tư vẫn cần duy trì sự thận trọng trong ngắn hạn.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh của XS, nhận định việc vàng giữ được ngưỡng 4.000 USD/ounce cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang bắt đầu nhìn thấy cơ hội sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Khả năng duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce phản ánh sự hiện diện của những nhà đầu tư chiến lược, những người xem các đợt điều chỉnh là cơ hội để xây dựng vị thế mới.

Theo các chuyên gia, vàng đang nhận được lực mua trước kỳ nghỉ cuối tuần nhờ thông tin tích cực cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận hòa bình có thể chấm dứt cuộc xung đột mới nhất tại Trung Đông.