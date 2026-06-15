Một người TPHCM (địa phận quận 5 trước đây) nuôi ốc gì mà thịt giòn dai, ngọt tự nhiên, thơm mùi lá thuốc, cả phố tò mò?

Nuôi ốc núi-ốc đặc sản, ốc thuốc ở một ngôi nhà trên địa phận quận 5 trước đây

Giữa nhịp sống tất bật của siêu đô thị đông dân nhất Việt Nam-TPHCM (sau sáp nhập), ít ai nghĩ rằng một góc nhỏ trong nhà lầu cũng có thể trở thành “trang trại” nuôi con đặc sản.

Thế nhưng, từ thực tế, mô hình nuôi ốc núi sinh sản đang mở ra một hướng đi mới – vừa tận dụng không gian nhỏ, vừa khai thác giá trị của một loài đặc sản tự nhiên vốn rất được ưa chuộng.

Ốc núi thực chất là cách gọi dân gian của các loài ốc sống trên cạn, thường phân bố ở vùng núi đá, khe đá ẩm hoặc dưới tán rừng.

Không giống ốc đồng hay ốc bươu đen sống dưới nước, ốc núi sinh trưởng trong môi trường bán khô, thức ăn chủ yếu là lá cây rừng, đặc biệt là các loại thảo dược.

Anh Trần Kiến Văn, một người sống ở đường Võ Văn Kiệt, TPHCM (địa phận quận 5 trước đây) trong ngôi nhà nuôi ốc núi. Ảnh: T.Đ

Chính vì vậy, thịt ốc núi có độ giòn, dai, vị ngọt thanh và thoảng mùi “thuốc” rất đặc trưng – yếu tố làm nên sức hút của loại đặc sản này trên thị trường.

Nuôi ốc núi trong… rổ nhựa giữa “siêu đô thị”

Theo anh Văn trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt, mỗi rổ nhựa kích thước khoảng 40x50cm được anh thả khoảng 10kg ốc núi giống.

Để tạo môi trường phù hợp, yếu tố quan trọng nhất là độ ẩm. Mỗi ngày, anh tưới nước từ rổ trên cao, để nước chảy dần xuống các rổ phía dưới, giữ cho toàn bộ hệ thống luôn ẩm mát – điều kiện gần giống môi trường tự nhiên của ốc.

Từ chỗ chỉ nuôi thử 2–3kg thử nghiệm, thấy ốc sinh sản tốt, anh Văn dần nâng số lượng lên hàng chục rổ.

Điều đáng chú ý là anh không chỉ nuôi, mà còn “chăm” ốc theo cách riêng để nâng chất lượng sản phẩm.

Theo anh, trong tự nhiên, ốc núi ăn các loại lá cây dược liệu nên thịt có hương vị đặc biệt. Khi nuôi, anh cho ốc ăn rau tần dày lá hoặc các loại lá thuốc để thịt ốc khi chế biến thoảng mùi đặc trưng của loại lá này.

“Ốc ăn lá gì thì thịt sẽ mang hương vị của lá đó”, anh Văn chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt.

Nuôi ốc núi giữa lòng "siêu đô thị" đông dân nhất Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh -địa phận quận 5 trước đây, (sau sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, TPHCM trước đây). Ảnh: T.Đ

Đây cũng là điểm khác biệt lớn của ốc núi so với nhiều loại ốc khác – người nuôi có thể “định vị” hương vị sản phẩm thông qua nguồn thức ăn.

Con đặc sản ăn ít "nhả tiền to", đầu ra ổn định

Theo kinh nghiệm của anh Văn, so với ốc ngoài tự nhiên, ốc núi nuôi thường chậm lớn hơn.

Nếu trong môi trường tự nhiên, ốc cần khoảng 5 tháng để trưởng thành, thì ốc nuôi phải mất thêm 1–2 tháng do bị hạn chế vận động, dễ “stress” nên ăn ít hơn.

Dù vậy, ốc núi lại có ưu điểm là ít dịch bệnh, dễ chăm sóc.

“Người nuôi chỉ cần đảm bảo độ ẩm và mật độ nuôi hợp lý. Nếu nuôi quá dày trong thùng nhựa, ốc dễ bị ngộp, dẫn đến hao hụt”, anh Văn trao đổi với phóng viên Báo Dân Việt.

Hiện trung bình mỗi tháng, anh Văn xuất bán khoảng 100kg ốc thương phẩm. Với chi phí ban đầu khoảng 200.000 đồng/kg ốc giống, sau 3 tháng nuôi, giá trị có thể tăng lên gấp 2, 3 lần. Khi đạt kích cỡ khoảng 25 con/kg, ốc được xuất bán ra thị trường.

Không phải ngẫu nhiên mà ốc núi được xem là đặc sản có giá trị cao. Do ăn các loại lá thảo dược như mã tiền, lá vông, lá nàng hai…, thịt ốc không chỉ ngon mà còn được đánh giá là bổ dưỡng, giàu đạm.

Thịt ốc núi đầy, giòn, dai, vị ngọt thanh, hương thơm nhẹ đặc trưng – khác hẳn với vị của ốc nước.

Giờ muốn mua ốc ăn, khách hàng phải báo trước. Ảnh: T.Đ

Trên thị trường, ốc núi luôn được ưa chuộng. Từng có thời điểm, ốc núi Bà Đen trở thành “hàng hiếm”, giá lên tới cả triệu đồng mỗi kg.

Hiện nay, dù nguồn cung đã tăng nhờ mô hình nuôi, giá vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 200.000-400.000 đồng/kg.

“Từng có lúc, ốc núi Việt Nam thu hoạch được bao nhiêu đều xuất sang Trung Quốc, trong nước giá ốc núi rất đắt. Giờ muốn mua ốc ăn, khách hàng phải báo trước để tôi thu gom”, anh Văn tiết lộ với Báo Dân Việt.

Ốc núi có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như nướng, hấp sả, xào lá lốt, xào sa tế… Mỗi món đều giữ được vị ngọt tự nhiên, khiến thực khách khó quên.