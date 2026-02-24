Giá vàng năm 2026 có tái diễn kịch bản tăng ‘nóng’ như năm 2025?

Dư địa tăng giá 2026 ra sao?

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bình quân năm 2025, chỉ số giá vàng trong nước tăng 47,67%. Năm 2026, giá vàng liệu có tăng mạnh như năm ngoái?

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế đánh giá, mức tăng rất mạnh 47,67% của chỉ số giá vàng trong nước năm 2025 là hiện tượng đặc biệt, phản ánh tổng hòa nhiều yếu tố bất thường hơn là xu hướng có thể lặp lại trong dài hạn.

Theo ông Nhân, năm 2026, dư địa tăng giá mạnh của vàng như năm 2025 là không lớn. Mặt bằng giá vàng hiện đã được đẩy lên mức cao kỷ lục, trong khi kinh tế toàn cầu đang dần thích nghi với môi trường lãi suất cao và áp lực lạm phát có xu hướng hạ nhiệt.

“Nếu không xuất hiện cú sốc lớn từ địa chính trị hoặc tài chính quốc tế, rất khó để giá vàng tiếp tục tăng với tốc độ gần 50% trong năm 2026”, ông nói.

Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia, giá vàng trong nước năm 2026 sẽ chịu tác động rõ hơn từ yếu tố điều hành chính sách.

Ông cho rằng, việc Chính phủ chỉ đạo sớm đưa sàn giao dịch vàng vào vận hành cho thấy quyết tâm giảm méo mó thị trường và hạn chế đầu cơ. Khi cơ chế giao dịch minh bạch hơn, khả năng “thổi giá” và tạo sóng ảo sẽ bị thu hẹp, qua đó giúp giá vàng trong nước bám sát hơn diễn biến của giá vàng thế giới.

Chuyên gia dự đoán, nhiều khả năng năm 2026 sẽ là năm ‘giảm nhiệt’ của thị trường vàng trong nước. Ảnh: Minh Hiền

Ngoài ra, sự phân hóa giữa vàng miếng và vàng nhẫn sẽ tiếp tục hiện hữu. Vàng miếng, đặc biệt là vàng SJC, vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thương hiệu, cung hạn chế và tâm lý nắm giữ nên giá có thể duy trì ở mức cao nhưng biến động sẽ thận trọng hơn. Trong khi đó, vàng nhẫn gắn nhiều hơn với nhu cầu tích trữ và giao dịch dân sinh có xu hướng phản ánh sát hơn cung - cầu thị trường và giá thế giới, do đó biên độ biến động được dự báo mềm hơn.

“Nhiều khả năng năm 2026 sẽ là năm ‘giảm nhiệt’ của thị trường vàng trong nước. Giá vàng có thể vẫn đứng ở mặt bằng cao, thậm chí tăng nhẹ trong một số thời điểm, nhưng khó tái diễn kịch bản tăng nóng như năm 2025. Xu hướng chủ đạo sẽ là dao động trong biên độ hẹp hơn, ổn định hơn, gắn với mục tiêu kiểm soát rủi ro và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Nói cách khác, năm 2026, vàng vẫn là kênh phòng ngừa rủi ro nhưng không còn là kênh tạo siêu lợi nhuận như giai đoạn qua”, TS Lê Bá Chí Nhân nhận định.

Điều nhà đầu tư cần lưu ý

Cũng chia sẻ với VietNamNet, chuyên gia vàng Chu Phương cho hay, nhu cầu nắm giữ vàng vẫn tốt bởi đây là tài sản mang tính trú ẩn an toàn, giúp bảo vệ giá trị đồng tiền trong bối cảnh biến động. Tuy nhiên, trong điều kiện lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ việc phân bổ vốn trong danh mục.

Theo chuyên gia này, vàng là tài sản trú ẩn, do đó việc vay tiền để đầu tư vàng chưa bao giờ là hình thức tích sản phù hợp. Nếu sử dụng vốn vay, nhà đầu tư sẽ phải chịu hai loại chi phí gồm lãi vay và chênh lệch giữa giá mua - bán. Vì vậy, cần tính toán kỹ kỳ vọng lợi nhuận có tương thích với diễn biến giá vàng thực tế hay không.

Về xu hướng, bà Phương cho rằng đà tăng trung hạn của vàng vẫn còn. Năm ngoái, các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào hơn 300 tấn vàng. Xu hướng đa dạng hóa danh mục dự trữ bằng vàng và quá trình phi đô la hóa vẫn đang diễn ra.

Đầu năm 2026, một số quỹ ETF bắt đầu bán ra, song lượng bán không lớn so với khối lượng mua vào từ cuối năm trước, do đó chủ yếu mang tính chốt lời của nhà đầu tư tổ chức.

Bà Phương lưu ý, nếu giá vàng thế giới đóng cửa tháng dưới mốc 4.500 USD/ounce, nhà đầu tư cần xem xét lại tỷ trọng vàng trong danh mục.

“Từ cuối năm 2025, tôi đã dự báo dư địa tăng của vàng trong năm 2026 sẽ không nhiều như năm 2025”, bà Phương cho biết.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận bất ngờ khi đầu năm nay giá vàng tăng mạnh lên 5.600 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước lên mức 191,3 triệu đồng/lượng.

Theo khuyến nghị của vị chuyên gia, khi giá vàng tăng nóng, nhà đầu tư không nên ưu tiên mua vào ở những thời điểm biến động mạnh.