Giá vàng hôm nay (26/2): Người dân xếp hàng xuyên đêm ngày vía Thần Tài và chuyện ông lão 70 tuổi 16 năm đi mua vàng

Ngày vía Thần Tài (Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) từ lâu đã được xem là dịp mua vàng lớn nhất trong năm, với mong muốn một năm mới làm ăn thuận lợi, buôn may bán đắt và tài lộc dồi dào. Không chỉ giới kinh doanh, nhiều người dân cũng đổ xô mua vàng trong ngày này theo quan niệm truyền thống.

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng nhẫn bất ngờ giảm ngày vía Thần Tài

Sáng nay (26/2, tức mùng 10 tháng Giêng - ngày Vía Thần tài), trước giờ mở cửa giao dịch, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tương tự 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 182,3 - 185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Những sản phẩm vàng mini, trong lượng siêu nhỏ dẫn đầu xu thế trong dịp vía Thần tài 2026. Ảnh: Thái Nguyễn.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 181,8 - 184,8 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn đang thấp hơn vàng miếng từ 500.000 - 800.000 đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu vàng.

Giá vàng hôm nay cao chót vót, người dân xếp hàng chờ xuyên đêm ngày vía Thần Tài

Năm nay, các cửa hàng vàng vẫn tiếp tục mở cửa từ 6h00 để đáp ứng nhu cầu thị trường. Khác với năm ngoái, năm nay, các doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm nhỏ từ 0,1 chỉ, 0,3 chỉ, 0,5 chỉ.

Ghi nhận của PV Dân Việt thời điểm 5 giờ sáng ngày 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), đông nghịt người dân đã tới xếp hàng mua vàng tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội). Trong đó, nhiều người 21 giờ hôm trước để xếp hàng chờ mua vàng.

Đông nghịt người dân xếp hàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội) khi trời còn chưa sáng. Ảnh: Thái Nguyễn.

Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi), phường Đống Đa, Hà Nội cho biết, ra cửa hàng Bảo Tín Minh Châu xếp hàng từ 21 giờ hôm trước (25/2) và chờ xuyên đêm đến sáng.

"Tôi lo rằng hôm nay xếp hàng rất đông nên quyết định đi sớm hơn từ tối hôm trước. Năm nay mọi người từ 4 giờ 30 phút, 5 giờ sáng đã tới đông nghịt. Tôi vẫn sẽ mua 3 chỉ vàng lấy may như mọi khi và không có ý định bán ra trong hôm nay", ông Bình chia sẻ.

Đây là năm thứ 16 ông Tô Hòa Bình đi xếp hàng mua vàng. Sau khi không phải là người đến sớm nhất năm trước, năm nay ông Bình đã lấy lại vị trí số 1.

Năm thứ 16, ông Tô Hòa Bình là người đầu tiên xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội). Ảnh: Thái Nguyễn.

Theo các cửa hàng kinh doanh, ngày vía Thần Tài, sản phẩm nhẫn tròn trơn từ 2 chỉ đến 5 chỉ là lựa chọn của đa số người dân. Nhẫn tròn trơn khi mua bán đều dễ dàng, khấu hao thấp, có thể dễ dàng sử dụng nên được lựa chọn.

Ngoài ra, linh vật ngựa vàng, vàng trang sức có linh vật ngựa năm nay cũng là sản phẩm hút khác được không ít người lựa chọn theo đúng năm Bính Ngọ.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng dự báo khối lượng hàng bán ra năm nay trong ngày vía Thần Tài có thể không tăng quá nhiều so với các năm trước, dù khách hàng có thể đông hơn, vì người mua cũng ưa chuộng các bản thể nhỏ hơn. Lượng cung vàng bán ra sẽ thay đổi từng ngày, tùy vào số lượng người đến.

Nếu mọi năm, khách hàng chỉ tập trung ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu thì năm nay, một số thương hiệu như Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải,... cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt. Ảnh: Thái Nguyễn.

Ông Trương Quang Đạt - đại diện thương hiệu vàng Bảo Tín Mạnh Hải cho biết, giá vàng năm nay đang ở vùng cao và biên độ dao động lớn. Vì vậy, khách hàng cần đặc biệt thận trọng. Theo ông Đạt, không nên mua vàng vì lo ngại “cháy hàng” hoặc vì thấy người khác xếp hàng đông. Vía Thần tài là một nét đẹp văn hóa đầu năm, song việc chi tiêu vẫn phải đặt trong khả năng tài chính của mỗi cá nhân.

Ông Đạt khuyến nghị khách hàng cần xác định rõ mục đích mua vàng: Tích trữ dài hạn, đầu tư sinh lời hay đơn thuần cầu may. Với mỗi mục tiêu sẽ có cách lựa chọn sản phẩm và số lượng khác nhau. Đặc biệt, ông nhấn mạnh không nên vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vàng khi giá đang neo cao. Thị trường vàng chịu tác động mạnh từ các yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu như lãi suất, lạm phát, biến động địa chính trị, nên có thể thay đổi khó lường.