Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/6 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/6, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/6 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/6, giá vàng trong nước ngày 14/6/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/6 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 14/6 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/6, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 6,2 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/6, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/6, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 144 –147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/6 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.216 USD/ounce, giảm 111 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.239 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt một tuần giao dịch giảm giá rất mạnh, xuống vùng mốc 4.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall đang có sự phân hóa rõ rệt trước cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong 17 chuyên gia tham gia khảo sát, 4 người dự báo giá vàng tăng, 2 người cho rằng giá giảm, trong khi 11 người chọn đứng ngoài quan sát.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý bi quan chiếm ưu thế hơn khi gần một nửa số người tham gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng thế giới vẫn chịu sức ép từ lạm phát dai dẳng và kỳ vọng lãi suất cao. Tuy nhiên, nếu lạm phát tiếp tục tăng nhanh hơn lãi suất danh nghĩa, lợi suất thực có thể suy yếu. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn, nhất là khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị trước rủi ro chính sách tiền tệ và nợ công gia tăng.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.216 USD/ounce (tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/6 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/6, giá vàng ngày 15/6 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.