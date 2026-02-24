Vàng đảo chiều nhanh sau phán quyết thuế quan, thị trường bước vào sóng mới

Vàng điều chỉnh sau nhịp tăng nóng

Tới 8h30 sáng 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm khoảng 90 USD/ounce, tương đương 1,9%, xuống còn 5.160 USD/ounce. Trước đó chỉ vài giờ, kim loại quý này vừa có một phiên bứt phá mạnh trên sàn New York, leo từ vùng 5.050 USD lên sát 5.250 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu gia tăng phòng thủ trước rủi ro thuế quan và địa chính trị.

Động thái giảm sâu đầu phiên châu Á được xem là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng nóng. Áp lực chốt lời xuất hiện khi giá tiệm cận vùng kháng cự mạnh, trong khi một số thông tin liên quan đến cung - cầu vật chất cũng tác động tới tâm lý.

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), Nga đã bán khoảng 300.000 ounce vàng trong tháng 1, thu về khoảng 1,68 tỷ USD khi giá ở vùng đỉnh 5.500–5.600 USD/ounce. Sau giao dịch này, lượng vàng dự trữ của Nga giảm xuống còn 74,5 triệu ounce – lần sụt giảm đầu tiên kể từ tháng 10. Tuy vậy, nhờ giá vàng tăng mạnh, tổng giá trị dự trữ vàng của Nga vẫn tăng 23% trong tháng, lên 402,7 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ. Xuất khẩu kim loại quý từ Nga sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 tăng gần gấp đôi về giá trị. Với vị thế là nước sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới (hơn 300 tấn/năm), Nga vẫn là nguồn cung quan trọng của thị trường toàn cầu.

Nhu cầu nội địa tại Nga cũng tăng mạnh. Người dân nước này đã mua 75,6 tấn vàng trong năm 2024, tương đương khoảng 25% sản lượng quốc gia, trong bối cảnh tìm kiếm tài sản bảo toàn giá trị. Đà tăng của vàng và các kim loại quý khác cũng giúp cải thiện doanh thu của các tập đoàn khai thác lớn.

Trên bình diện quốc tế, cú tăng mạnh phiên đầu tuần 23/2 bắt nguồn từ lo ngại leo thang căng thẳng Trung Đông và bất ổn thuế quan tại Mỹ. Vàng đã chạm mức cao nhất một tháng (5.250 USD/ounce), tiến sát đỉnh lịch sử 5.600 USD/ounce thiết lập hôm 29/1.

Yếu tố kích hoạt trực tiếp là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump ban hành với lý do vi hiến. Quyết định này làm dấy lên nghi ngại về quỹ đạo chính sách thương mại và ngân sách Mỹ, khi nguồn thu thuế quan vốn đã được tính vào dự báo thâm hụt.

Mỹ chính thức không áp thuế đối ứng từ ngày 24/2 theo phán quyết của tòa. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhanh chóng đưa ra phương án thay thế: áp thuế 15% theo một đạo luật khác, có hiệu lực tối đa 150 ngày và giới hạn trong các trường hợp mất cân bằng thanh toán cơ bản. Dù được xem là bước đi “cứu nguy” chính sách, thị trường vẫn nhìn nhận đây là dấu hiệu cho thấy rủi ro pháp lý và chính trị còn kéo dài – môi trường điển hình hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng SJC tăng mạnh. Ảnh: HH

Dự báo 6.200 USD/ounce, SJC trong nước treo cao

Trong trung và dài hạn, nhiều tổ chức tài chính duy trì quan điểm tích cực. Ngân hàng UBS dự báo giá vàng có thể đạt 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026, nhờ ba động lực chính: chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng địa chính trị và nhu cầu đầu tư tăng cao.

UBS cho rằng Fed có thể thực hiện hai đợt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 9. Môi trường USD suy yếu và lãi suất thực thấp hơn sẽ tiếp tục là nền tảng hỗ trợ kim loại quý.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã vượt 5.000 tấn lần đầu trong năm 2025 và được dự báo còn tăng trong năm 2026, nhờ hoạt động mua ròng mạnh của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đầu tư.

Ngoài vàng, bạc cũng được kỳ vọng hưởng lợi. Theo bà Jen Bawden, CEO Bawden Capital, ngay cả trong kịch bản Trung Đông hạ nhiệt, nhu cầu bạc vẫn rất lớn do thiếu hụt nguồn cung cho các trung tâm dữ liệu AI, năng lượng mặt trời và công nghiệp quốc phòng. Trong trường hợp xung đột mở rộng, vàng có thể nhanh chóng trở lại vùng 5.500 USD/ounce, còn bạc có thể tái lập đỉnh gần 120 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn treo cao sau khi tăng 3,6 triệu đồng/lượng trong phiên đầu tuần.

Đầu phiên 24/2, vàng miếng SJC 9999 được niêm yết ở mức 181,6–184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn 1–5 chỉ ở mức tương tự.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ngày 23/2 phổ biến quanh 26.800–26.850 đồng/USD, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh gần 28.000 đồng/USD ghi nhận hồi tháng 11.

Diễn biến hiện tại cho thấy vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh theo tin tức chính sách và địa chính trị. Trong ngắn hạn, áp lực chốt lời có thể còn tiếp diễn. Nhưng về trung hạn, các yếu tố nền tảng – từ chính sách tiền tệ, căng thẳng toàn cầu đến nhu cầu tích trữ của ngân hàng trung ương – vẫn đang tạo thế nâng đỡ cho kim loại quý này.