Giá vàng, bạc bốc đầu tăng sau thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần, giá vàng trong nước đã tăng rất mạnh. Tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng SJC đã tăng mạnh 4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và tăng 3,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Theo đó, mức giá giao dịch đầu giờ sáng tại 148 – 150,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua vào – bán ra cũng rút ngắn còn 2,5 triệu đồng mỗi lượng, từ mức 5 triệu đồng vào cuối tuần trước.

Đà tăng của giá vàng trong nước tiếp tục đến từ đà phục hồi mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay quốc tế đã ghi nhận mức tăng lên đến trên 108 USD mỗi ounce, giao dịch quanh 4.330 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh sáng đầu tuần

Không chỉ vàng, giá vàng cũng bốc đầu đi lên. Hiện bạc miếng Phú Quý đang giao dịch quanh 2,67 – 2,753 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); bạc thỏi quanh vùng 71,2 – 73,413 triệu đồng/kg.

Động lực của thị trường kim loại quý chính là thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Theo đó, Washington và Tehran thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Mỹ sẽ "ngay lập tức" dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran cũng như mở cửa trở lại eo biển Hormuz "mà không có phí quá cảnh".

"Tàu thuyền trên thế giới hãy kích hoạt động cơ đi. Hãy để cho dầu chảy", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Tuy nhiên, hai vấn đề sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong sáng 15/6, gồm Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và hoạt động quân sự chấm dứt trên mọi mặt trận.

Ngay sau thông báo trên, giá dầu lập tức lao dốc. Tính đến 9h15 sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI đã giảm tới hơn 5,1%, giao dịch quanh 80,54 USD/thùng. Trong khi dầu brent cũng giảm trên 4,3%, chỉ còn giao dịch quanh 83,55 USD/thùng.

Giá dầu giảm chính là môi trường thuận lợi nhất cho giá vàng thời điểm này, bởi nó sẽ giúp hạ nhiệt lạm phát, qua đó giảm áp lực tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương. Vàng vốn thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.