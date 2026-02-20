Loạt ngân hàng đưa dự báo mới nhất về giá vàng 2026

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), giá vàng thế giới được giao dịch quanh mốc 5.023 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 25 USD/ounce so với buổi sáng. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng trong khoảng 1 tuần qua, sau khi vượt qua vùng 5.000 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được một số công ty giao dịch quanh 178 triệu đồng/lượng mua vào, 181 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn khoảng 22-23 triệu đồng/lượng so với giá thế giới.

Trong dự báo mới nhất về giá vàng, ngân hàng UBS (trụ sở tại Thụy Sĩ) cho rằng vàng sẽ nối lại đà tăng, có thể vươn lên mức 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026, nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương các nước và nhà đầu tư, tình hình nợ công của Mỹ, xu hướng giảm lãi suất và rủi ro địa chính trị.

Ông Dominic Schnider, Giám đốc bộ phận Hàng hóa và CIO Ngoại hối khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UBS Wealth Management, khuyến cáo những nhà đầu tư chưa nắm giữ vàng nên cân nhắc bổ sung một tỉ trọng hợp lý vào danh mục. Những người đã nắm giữ lượng vàng lớn và đang có mức lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể thì nên cân nhắc mở rộng sang các hàng hóa khác.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong ngày 20-2

Theo UBS, mức dự báo 6.200 USD/ounce là sự điều chỉnh tăng mạnh so với quan điểm cách đây một tháng. Hồi đầu tháng 1, ông Schnider từng dự báo giá vàng lên mốc 5.000 USD/ounce vào cuối quý I/2026.

Nguồn cung thắt chặt và nhu cầu tăng cao sẽ hỗ trợ giá nhiều loại hàng hóa trong năm 2026, trong đó riêng vàng được đánh giá còn dư địa tăng nhờ lực mua từ ngân hàng trung ương các nước, xu hướng lãi suất giảm khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất và những rủi ro địa chính trị kéo dài…

Trong báo cáo mới nhất về vàng, các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng ANZ dự kiến giá vàng sẽ đạt 5.800 USD/ounce trong quý II/2026, tăng mạnh so với mục tiêu trước đó là 5.400 USD/ounce.

Bất chấp đợt sụt giảm mạnh của giá vàng khi lao dốc từ mức đỉnh 5.600 USD/ounce xuống còn 4.400 USD/ounce dấy lên câu hỏi liệu giá vàng đã đạt đỉnh hay chưa, các chuyên gia của ANZ cho rằng đợt sụt giảm vừa qua vẫn chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Cú sập của giá vàng trong tháng 1 khiến một số nhà đầu tư lo ngại giá có thể giảm mạnh, tương tự như các chu kỳ trước đây như đỉnh điểm năm 1980 hoặc mức cao năm 2011.

Tuy nhiên, ANZ lưu ý rằng điều kiện thị trường hiện nay khác biệt đáng kể, với giá vàng được hỗ trợ mạnh mẽ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay. Áp lực lạm phát giảm cũng khiến thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất lần thứ ba vào tháng 12 năm nay.

Giá vàng thế giới được dự báo có thể chạm mốc cao nhất lên tới 6.200 USD/ounce

ANZ dự kiến sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, giữ cho lãi suất thực tiếp tục giảm, hỗ trợ dòng vốn chảy vào vàng. Những bất ổn về địa chính trị và kinh tế có thể sẽ tiếp diễn với việc ông Donald Trump tiếp tục sử dụng thuế quan như một mối đe dọa. Sự chú ý của thị trường đang dần chuyển sang tác động tiềm tàng của thuế quan, điều chưa thể hiện đầy đủ trong dữ liệu kinh tế và lạm phát…, góp phần tăng sức hút với vàng. Ngoài ra, vàng vẫn là một tài sản phòng thủ hấp dẫn khi trái phiếu kho bạc Mỹ mất đi sức hút.

"Ngay cả ở mức giá cao hơn, vẫn còn tiềm năng tăng trưởng đáng kể khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng sẽ tiếp tục tăng, với tổng lượng vàng nắm giữ có thể vượt quá 4.800 tấn trong năm nay, nhờ sự đóng góp đáng kể từ các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ" – chuyên gia của ANZ nói.