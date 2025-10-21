Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty nghìn tỷ phục vụ, chăm sóc người cao tuổi

Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mới đây đã có công bố gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) về việc thành lập công ty con.

Theo đó, HĐQT Vingroup đã ban hành Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Vin New Horizon (Vin New Horizon). Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; Vingroup góp 65% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này, 35% vốn góp còn lại chưa được công bố cụ thể.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Vin New Horizon là đầu tư, quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Động thái thành lập Vin New Horizon đến ngay sau khi Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra mắt chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Đây được xác định là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui - có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.

Vin New Horizon – Chân Trời Mới được định vị là “Biểu tượng sống hạnh phúc dành cho Thế hệ vàng toàn cầu” với 6 trụ cột là Sức khỏe - Tận hưởng - Hạnh phúc - Gắn kết - Trường thọ - An nhiên.

Các trụ cột được tích hợp trong mỗi khu đô thị, quy mô từ 20-50 ha/khu, không chỉ đáp ứng nhu cầu đặc biệt quan trọng: an cư - nghỉ dưỡng - y tế - học tập và văn hóa giải trí mà còn truyền cảm hứng tích cực để người cao tuổi tận hưởng từng khoảng sống đáng giá nhất trong cuộc đời.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vingroup cũng đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Về quy mô đầu tư, tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án khoảng 4.119,23 ha, trong đó bao gồm khoảng 933,23 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư của dự án là 456.639 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD, qua đó vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup.

So với thông tin công bố năm 2020, dự án Hạ Long Xanh đã có nhiều thay đổi lớn. Trước đây, tổng diện tích được duyệt là 4.109,64 ha với vốn đầu tư 232.369 tỷ đồng, trong đó 15% là vốn góp của nhà đầu tư và 85% huy động từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác. Sau điều chỉnh, diện tích tăng 9,59 ha, còn vốn đầu tư gần như tăng gấp đôi, thêm hơn 224.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến hơn 244.000 người.

Dự án được Vingroup khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons - đơn vị thành viên của Vingroup - đảm nhiệm thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình nhà ở, thương mại và dịch vụ.