Công ty của DJ Ngân 98 có biến động lớn trước thời điểm bị bắt

DJ Ngân 98 bị bắt vì buôn bán hàng giả

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt tạm giam, Võ Thị Ngọc Ngân, quê ở tỉnh Bình Định, là DJ, người mẫu ảnh, hot girl mạng xã hội, từng đạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Thế giới 2019. Cô được công chúng biết đến không phải nhờ hoạt động nghệ thuật, mà chủ yếu bởi phong cách cá nhân gây nhiều tranh cãi.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị bắt tạm giam vì buôn bán hàng giả - Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000 và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm". Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Công ty liên quan đến Ngân 98 biến động lớn trước thời điểm bị bắt

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH TM-DV ZuBu được thành lập ngày 5/5/2021, trụ sở chính tại Quận Gò Vấp, TP HCM.﻿

Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 200 triệu đồng, bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972), mẹ ruột của Ngân 98 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là ﻿bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và bán buôn thực phẩm chức năng.

Công ty liên quan đến Ngân 98 đã thay đổi người đại diện pháp luật trước khi bị bắt

Theo đăng ký thay đổi ngày 23/9/2022, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 triệu lên 3 tỷ đồng.﻿ Đến tháng 10/2024, ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992) thay thế bà Trần Thị Thạnh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, bà Trần Thị Thạnh trở lại vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2025, bà Trần Thị Thạnh thay thế ông Lê Trọng Khanh để trở thành chủ doanh nghiệp. Bà Thạnh cũng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào ngày 10/9/2025, bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986) thay thế bà Trần Thị Thạnh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Theo điều tra, dù bà Trần Thị Ngọc Bích làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty ZuBu và và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo đó, tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.