Sáng 11-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng vọt

Sáng 11-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 153,1 triệu đồng/lượng, bán ra 155,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp khi được giao dịch quanh 150,1 triệu đồng/lượng mua vào, 152,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng 2 ngày liên tiếp, theo đà đi lên của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.239 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 8 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên hôm qua, giá vàng đi lên mạnh mẽ khi tăng khoảng 25 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tăng tiếp theo thế giới

Giá vàng hôm nay biến động mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm %, đưa mức lãi suất mục tiêu xuống khoảng 3,5%-3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Đây là lần thứ 3 FED giảm lãi suất trong năm nay.

Theo giới phân tích, lãi suất giảm giúp giá vàng hưởng lợi khi đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng USD (DXY) sáng nay giảm tiếp khi lùi sâu về 98,5 điểm, giảm 0,24% so với phiên trước.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,8 triệu đồng/lượng.