Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm trong tháng cuối năm, mức cao nhất là bao nhiêu?

Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi tiết kiệm để hút tiền nhàn rỗi

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã quyết định tăng lãi suất tiết kiệm. Cụ thể, ACB niêm yết, lãi suất tiết kiệm tại tất cả kỳ hạn đồng loạt tăng thêm 0,5%/năm.

Nhà băng này niêm yết lãi suất tiền gửi bậc thang theo các mức tiền gửi: Dưới 200 triệu đồng; từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Ngoài biểu lãi suất niêm yết, ACB còn áp dụng cơ chế cộng thêm lãi suất theo số dư tiền gửi: 0,1%/năm với số tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm với tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và 0,2%/năm với tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên.

Điều này đồng nghĩa lãi suất huy động cao nhất có thể lên đến 5,8%/năm khi khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ACB.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) cũng tăng lãi suất huy động, với mức tăng từ 0,2%-0,3%/năm các kỳ hạn từ 6-36 tháng, sau khi đã tăng liên tiếp gần đây.

Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất Bac A Bank áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng giữ nguyên mức 4,55%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,3%/năm lên 6,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,25%/năm lên 6,55%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,6%/năm; kỳ hạn 18-36 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 6,7%/năm.

Ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm tháng cuối năm nhằm hút tiền nhàn rỗi từ người dân

Lãi suất huy động áp dụng với tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên cao hơn 0,2%/năm so với biểu lãi suất trên. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,75%/năm và kỳ hạn 13-15 tháng là 6,8%/năm và cao nhất lên đến 6,9%/năm với kỳ hạn 18-36 tháng.

Với biểu lãi tiết kiệm hiện nay, Bac A Bank là một trong những ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm cao nhất trên thị trường ở nhiều kỳ hạn.

Trước đó, hai ngân hàng tư nhân lớn nhất là Techcombank và VPBank cũng đã tăng lãi suất huy động. Theo đó, Techcombank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 3, 6, 12 tháng nhưng lại tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn khác.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ đối với sản phẩm Phát Lộc Online, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,4%, lên 4,35%/năm. Với mức này, Techcombank trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường ở nhóm kỳ hạn ngắn, cùng VCBNeo, BaoVietBank, OCB, Bac A Bank, BVBank, NCB và MBV.

Tuy nhiên, ngân hàng lại giảm 0,1%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng, từ mức chạm trần 4,75%/năm xuống còn 4,65%/năm. Mức lãi suất này cũng được áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng.

Cùng với đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng cũng được Techcombank giảm 0,3%/năm xuống còn 5,85%/năm. Mức lãi suất ngân hàng niêm yết cao nhất 6,25%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng không còn. Thay vào đó, mức 5,95%/năm được niêm yết đồng loạt cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 7-11 tháng tăng mạnh 0,7%/năm, đồng loạt niêm yết mới tại 5,85%/năm.

Ngoài ra, Techcombank còn cộng thêm đến 1%/năm lãi suất tiết kiệm dành cho mọi khoản tiền gửi trong tháng 12/2025 với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Theo đó, lãi suất nhận về cao nhất lên đến 7,1%/năm nếu khách hàng đáp ứng được các điều kiện do ngân hàng đưa ra. Đây là mức lãi suất tiền gửi dẫn đầu thị trường hiện nay.

Về phần mình, VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động với các kỳ hạn từ 6-36 tháng lên mức mới tại 6%/năm. So với biểu lãi suất cũ, lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng đã tăng thêm 0,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

VPBank giữ nguyên lãi suất huy động đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm. Với biểu lãi tiết kiệm này, VPBank thuộc nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hiện nay, đặc biệt là kỳ hạn 3-5 tháng.

Ngoài ra, ngân hàng này còn cộng thêm 0,2%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng lần đầu gửi tiết kiệm trực tuyến từ 1 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; cộng thêm 0,1%/năm lãi suất tiết kiệm cho khách hàng ưu tiên khi gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Nhu cầu tín dụng ngân hàng tăng cao những tháng cuối năm

Thống kê, từ đầu tháng 12, đã có 7 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank. Trong đó, Techcombank là ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất trong tháng 12, nâng tổng số lần điều chỉnh kể từ tháng 10 lên 5 lần. Trong cùng giai đoạn, VPBank cũng đã có 4 lần tăng lãi suất liên tiếp.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), trước đó trong tháng 11 đã có 22 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, mức tăng phổ biến 0,1–0,3 điểm %. Một số ngân hàng lớn nâng kỳ hạn 6–12 tháng lên mức 4,8–5,2%/năm để thu hút nguồn vốn cho mùa cao điểm tín dụng cuối năm.

Dư nợ tín dụng ngân hàng năm 2025 tăng mạnh so với 2 năm gần nhất - Ảnh VNBA

Các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh lãi tiết kiệm trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng (LNH) có xu hướng tăng ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm (ON) kết tuần đầu tháng 12 tăng 102 điểm cơ bản lên mức 5,4%; kỳ hạn 1 tuần tăng lên 5,82%. Áp lực thanh khoản ngắn hạn xuất hiện rõ rệt. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng duy trì xu hướng tăng, đặc biệt nhóm kỳ hạn ngắn (qua đêm – 1 tuần). Nhiều thời điểm cuối tháng 11, lãi suất qua đêm vượt 4,5%/năm.

Cùng với đó, tăng trưởng tín dụng phục hồi mạnh mẽ từ quý III và theo xu hướng tăng tốc trong 4 tháng vừa qua. Tính đến 27/11/2025, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với đầu năm - mức tăng cao nhất 5 năm gần đây.

Về cơ cấu, tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 11 vượt mục tiêu tăng 16% so với cuối năm 2024 nhưng cơ cấu tín dụng chưa thực sự có sự cân đối giữa các ngành và động lực tăng trưởng (khu vực sản xuất vật chất - nền tảng nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu chưa được tiếp vốn đúng mức): 69,83% tổng tín dụng vào khu vực dịch vụ; 24% vào khu vực công nghiệp và xây dựng; 6,17% vào khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Cho đến đầu tháng 12/2025, nhiều ngân hàng thương mại đã sử dụng gần hết hạn mức tín dụng được cấp đầu năm, tiếp tục đề xuất nới room để đáp ứng nhu cầu vốn mùa cao điểm. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cân nhắc thận trọng, tránh để tín dụng đổ vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.