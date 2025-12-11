Loạt ô tô giảm giá mạnh tới hơn 300 triệu đồng tháng cuối năm 2025

Theo đó, các thương hiệu ô tô lớn như VinFast, Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, Kia... đều đồng loạt giảm giá mạnh ở nhiều mẫu xe trong tháng 12 này.

Cụ thể, trong tháng 12, gần toàn bộ dải sản phẩm của Mitsubishi được áp dụng ưu đãi 50-100% phí trước bạ. Trong đó, mẫu MPV chạy xăng bán chạy nhất thị trường là Xpander được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản, bao gồm biến thể Crossover MPV. Giá trị khuyến mại dao động 66-88 triệu đồng tùy phiên bản, đây cũng là mức ưu đãi lớn nhất của hãng xe Nhật.

Cùng với đó, toàn bộ dải sản phẩm của Toyota đang được giảm 50-100% phí trước bạ. Tương đương mức ưu đãi của hãng xe dao động từ 40 triệu đồng đến hơn 150 triệu đồng thuộc về mẫu Toyota Camry.

Các mẫu xe của Suzuki cũng có ưu đãi, khuyến mại trong tháng cuối năm. Trong đó, mẫu XL7 Hybrid ưu đãi bao gồm gói bảo dưỡng xe thời hạn 3,5 năm và mức hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương 70 triệu đồng.

Các hãng xe tiếp tục ưu đãi, giảm giá lớn cho nhiều mẫu trong tháng cuối năm 2025

Với hãng xe Hyundai, trong tháng cuối năm trừ mẫu Grand i10, các cái tên còn lại thuộc dải sản phẩm của Hyundai tại Việt Nam đều đang được hưởng ưu đãi tiền mặt.

Trong đó, Hyundai Creta và Tucson có mức giảm thấp nhất, dao động 50-58 triệu đồng. Hai mẫu SUV cỡ lớn là Santa Fe và Palisade ghi nhận mức giảm giá tiền mặt 180-200 triệu đồng.

Các mẫu xe Kia cũng được hưởng ưu đãi từ hãng và đại lý phân phối. Trong đó, mẫu Kia Carnival Hybrid là mẫu xe ghi nhận mức giảm cao nhất của thương hiệu này trong tháng cuối năm. Cụ thể, khách hàng khi mua xe được giảm từ 1,849-1,929 tỷ xuống còn 1,749-1,769 tỷ đồng cho 3 phiên bản gồm Signatur 7S tiêu chuẩn, 7S nội thất màu và 7S ghế VIP.

Các mẫu xe khác, khách hàng được hưởng ưu đãi với mức giảm từ 30 triệu đồng đến cao nhất là 90 triệu đồng.

Hãng xe Subaru cũng mạnh tay ưu đãi cho các mẫu xe phân phối tại Việt Nam. Trong đó, mẫu Forester 2.0 iS EyeSight có tổng ưu đãi lên tới 308 triệu đồng, khách hàng mua xe Forester 2.0 iL EyeSight cũng được hưởng ưu đãi lên tới 278 triệu đồng. Subaru Crosstrek có ưu đãi 258 triệu đồng, trong khi mức ưu đãi dành cho mẫu Forester 2.0 iL cũng lên tới 140 triệu đồng.

Trong tháng 12, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tiếp tục tung loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng mua xe mới. Theo đó, khách hàng được giảm ngay 4% giá xe, giảm thêm 3% cho khách hàng trong ngành công an và quân đội; chương trình thu cũ đổi mới giảm giá cao nhất lên tới 100 triệu đồng; Voucher Vinpearl lên tới 50 triệu đồng. Tổng khuyến mại cao nhất của VinFast trong tháng 12 lên tới 255 triệu đồng áp dụng cho VF9 Eco và 269 triệu đồng với mẫu VF9 Plus, khách hàng còn được sạc miễn phí đến 30/6/2027.

Với loạt chính sách ưu đãi, giảm giá của các hãng xe, nhu cầu mua xe mới của người dân tăng vọt trong 11 tháng đầu năm.

Chỉ tính riêng doanh số của VinFast và các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 11 tháng đầu năm đã có 476.199 xe ô tô các loại bàn giao tới tay khách hàng.

Trong đó, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 xe ô tô điện các loại từ đầu năm. Các thành viên VAMA ghi nhận doanh số 328.669 xe các loại, tăng 6,5% so với cùng kỳ.