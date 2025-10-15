Những công ty của chồng Ngân 98 có quy mô thế nào?

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998, quê Gia Lai). Trong vụ án này, Ngân 98 sử dụng thủ đoạn tinh vi – ngụy trang sản phẩm không phép dưới dạng "hàng tặng kèm", luân chuyển dòng tiền - nhằm qua mặt cơ quan quản lý, tiêu thụ hàng giả và thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, công an đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và Mã Tuấn Vũ (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan.

Ông Lương Bằng Quang đang là chủ đứng sau ít nhất hai doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau

Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98). Theo thông tin ban đầu, ông Quang được cho là có tham gia quản lý một số hoạt động của ZuBu Shop, nhưng mức độ liên quan đang được cơ quan điều tra xác minh.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Lương Bằng Quang cũng đang làm chủ một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Lương Bằng Quang và Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group.

Trong đó, Công ty TNHH Lương Bằng Quang có tiền thân là Công ty cổ phần Lương Bằng Quang thành lập tháng 1/2016 trụ sở tại Quận 1, TP HCM. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Lương Bằng Quang góp 950 triệu đồng, tương đương 50% vốn góp, cổ đông Vũ Đỗ Vỹ Bình và Lâm Thị Mai mỗi người góp 475 triệu đồng tương đương 25% vốn góp. Ông Lương Bằng Quang sinh năm 1982 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 4/2016, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Lương Bằng Quang như hiện nay.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 5/2023, ông Lương Bằng Quang là chủ doanh nghiệp, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ở lần thay đổi này, công ty cũng đăng ký 36 ngành nghề kinh doanh.

Đến tháng 3/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 1,9 tỷ đồng lên 10,2 tỷ đồng. Ông Lương Bằng Quang vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98 còn là cổ đông sáng lập của Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group, doanh nghiệp được thành lập tháng 2/2024 có trụ sở tại quận 5, TP HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng tương đương 51% vốn góp và cổ đông Mã Tuấn Vũ góp 1,47 tỷ đồng tương đương 49% vốn góp. Ông Mã Tuấn Vũ sinh năm 1992 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký và vốn điều lệ. Trong đó, thời điểm tháng 5/2025, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Lương Bằng Quang, với người được ủy quyền là ông Lương Bằng Quang góp 4 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 7,273%, cổ đông Mã Tuấn Vũ góp 16 tỷ đồng tương đương 29,091% vốn góp và cổ đông Phạm Xuân Oai góp 35 tỷ đồng tương đương 63,636% vốn góp.

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, đến tháng 7/2025, ông Phạm Xuân Oai đã thay ông Mã Tuấn Vũ giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.