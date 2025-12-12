Kinh tế 24h: Giá vàng biến động đủ các hướng

Giá vàng biến động đủ các hướng

Giá vàng hôm nay 11/12 ghi nhận biến động theo nhiều hướng, khi vàng miếng trong nước giảm nhẹ còn giá vàng nhẫn chủ yếu đi ngang và một số thương hiệu điều chỉnh tăng. Tính đến tối 11/12, giá vàng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM giảm 200.000 đồng/lượng, xuống 152,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra. Các thương hiệu lớn như Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm tương ứng, phản ánh xu hướng điều chỉnh nhẹ sau đà tăng mạnh trước đó.

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn 9999 tại đa số doanh nghiệp vẫn ổn định, dao động từ 149,5 đến 152,5 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều, lên mức 151 – 154 triệu đồng/lượng, cho thấy nhu cầu ở phân khúc vàng nhẫn vẫn duy trì tốt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng trở lại, vượt mốc 4.200 USD/ounce khi vàng giao ngay tăng 20 USD lên 4.216 USD/ounce. Diễn biến tích cực này đến ngay sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), động thái được giới đầu tư dự đoán từ trước. Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo sự thận trọng bởi một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá; đồng thời, thị trường vàng quốc tế vẫn duy trì biên độ dao động hẹp những tuần gần đây do áp lực chốt lời lớn. Dù vậy, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương và bối cảnh địa chính trị leo thang đã giúp giá vàng giữ vững vùng cao.

So với giá vàng thế giới quy đổi khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, vàng trong nước vẫn cao hơn khoảng 20,2 triệu đồng/lượng, tiếp tục duy trì mức chênh lệch lớn.

Chứng khoán mất mốc 1.700 điểm, VPX gây thất vọng ngày chào sàn

Thị trường chứng khoán ngày 11/12 tiếp tục lao dốc, đánh mất mốc quan trọng 1.700 điểm sau ba phiên giảm liên tiếp. Ngay đầu phiên, tâm lý thận trọng lan rộng khiến lực bán tăng mạnh, sắc đỏ phủ khắp bảng điện. Nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC, trở thành tâm điểm tiêu cực khi lấy đi hơn 5 điểm của VN-Index và là nguyên nhân chính kéo chỉ số thủng mốc 1.700 chỉ sau khoảng một giờ giao dịch. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, chỉ đạt hơn 15.200 tỷ đồng, mức thấp nhất trong nửa năm, cho thấy dòng tiền đứng ngoài quan sát.

Ngoài VIC, hàng loạt bluechip như VHM, VNM, MSN, VJC, GAS… đều giảm, tăng thêm áp lực lên thị trường. Nhóm ngân hàng – lực đỡ chủ chốt – cũng đồng loạt điều chỉnh với VPB, STB, MBB, HDB và VCB suy yếu. Xu hướng rút vốn ngắn hạn tiếp tục thể hiện rõ.

Nhóm chứng khoán bị bán mạnh, nổi bật là VPX – cổ phiếu của VPBankS vừa niêm yết – gây thất vọng khi giảm hơn 9% xuống 30.800 đồng, chịu áp lực từ cả khối nội và ngoại. Nhiều cổ phiếu IPO gần đây cũng trong trạng thái kém tích cực.

Dù phần lớn thị trường chìm trong sắc đỏ, một số mã vẫn tăng ngược dòng như QCG và BMP cùng tăng trần; một số cổ phiếu khu công nghiệp và thực phẩm – đồ uống tăng nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm 20,08 điểm còn 1.698,9 điểm; HNX-Index giảm 0,24%; UPCoM-Index tăng nhẹ 0,74%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ năm với hơn 535 tỷ đồng, tập trung vào VIC, STB, VHM, GMD; điểm sáng hiếm hoi là FPT được mua ròng 240 tỷ đồng. Cùng ngày, HoSE tổ chức lễ niêm yết cổ phiếu VPX sau thương vụ IPO hơn 12.700 tỷ đồng, đưa VPBankS trở thành một trong ba công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường.

Giá xăng giảm về sát 20.000 đồng một lít

Giá xăng trong nước tiếp tục giảm trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 10/12, đưa xăng RON 95-III về sát mốc 20.000 đồng/lít. Theo công bố của liên Bộ Công Thương – Tài chính, xăng RON 95-III giảm 380 đồng, còn 20.080 đồng/lít; E5 RON 92 giảm 210 đồng, còn 19.610 đồng/lít. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều tháng, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của thị trường nhiên liệu thế giới.

Các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh theo: diesel giảm 230 đồng, còn 18.150 đồng/lít; dầu hỏa giảm 250 đồng, còn 18.640 đồng/lít; mazut giảm 40 đồng, còn 13.390 đồng/kg. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới tuần qua chịu tác động từ thông tin liên quan đến khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Nga – Ukraine và quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giá các mặt hàng nhiên liệu quốc tế đều giảm: RON95 bình quân giảm 2,4% xuống 79,9 USD/thùng, diesel giảm 1,5%, còn mazut giảm 0,4%.

Trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi nhiên liệu, xăng E10 (pha 10% ethanol) sẽ được phối trộn và bán trên toàn quốc từ 1/6/2026, trong khi E5 RON 92 sẽ tiếp tục lưu hành đến hết năm 2030. Song song đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giữ nguyên mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng và dầu trong năm 2026 như năm 2025: xăng (trừ ethanol) 2.000 đồng/lít; diesel, mazut và dầu nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 600 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg.