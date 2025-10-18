Cựu giám đốc công ty của Ngân 98 đang làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?

Công ty của Ngân 98 có biến động lớn trước thời điểm bị bắt

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà Trần Thị Thạnh - mẹ ruột Ngân đứng tên Giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do Mã Thành Vũ đứng tên).

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZUBU được thành lập vào tháng 5/2021, ban đầu đặt trụ sở tại Bình Định. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 200 triệu đồng, bà Trần Thị Thạnh (sinh năm 1972), mẹ ruột của Ngân 98 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngân 98 đã bị tam giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột và bán buôn thực phẩm chức năng.

Theo đăng ký thay đổi ngày 23/9/2022, công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 triệu lên 3 tỷ đồng, thời điểm này trụ sở chính của doanh nghiệp cũng chuyển về quận Gò Vấp – TP HCM.

Đến 18/10/2024, ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992) thay thế bà Trần Thị Thạnh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau, tức ngày 24/10, bà Trần Thị Thạnh trở lại vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2025, bà Trần Thị Thạnh thay thế ông Lê Trọng Khanh để trở thành chủ doanh nghiệp. Bà Thạnh cũng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào ngày 10/9/2025, bà Trần Thị Ngọc Bích (sinh năm 1986) thay thế bà Trần Thị Thạnh giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Cựu giám đốc công ty của Ngân 98 còn làm lãnh đạo những doanh nghiệp nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, ngoài quãng thời gian 1 tuần làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty do Ngân 98 lập, ông Phạm Xuân Oai (sinh năm 1992) còn đang là người đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp khác gồm Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group và Công ty TNHH MTV Oai Thành Phát.

Trong đó, Công ty TNHH dịch vụ Sugar Group được thành lập tháng 2/2024, có trụ sở tại quận 5, TP HCM. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Lương Bằng Quang góp 1,53 tỷ đồng (tương đương 51% vốn góp) và cổ đông Mã Tuấn Vũ góp 1,47 tỷ đồng (tương đương 49% vốn góp). Ông Mã Tuấn Vũ (sinh năm 1992), giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trong đó, cổ đông Lương Bằng Quang được biết đến là chồng của DJ Ngân 98.

Thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin đăng ký và vốn điều lệ. Trong đó, thời điểm tháng 5/2025, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 20 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng. Công ty TNHH Lương Bằng Quang góp 4 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ góp vốn 7,273%), cổ đông Mã Tuấn Vũ góp 16 tỷ đồng (tương đương 29,091% vốn góp) và cổ đông Phạm Xuân Oai góp 35 tỷ đồng (tương đương 63,636% vốn góp).

Sau khi trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp, đến tháng 7/2025, ông Phạm Xuân Oai đã thay ông Mã Tuấn Vũ giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Oai Thành Phát được thành lập tháng 7/2024, trụ sở chính đặt tại quận 10, TP HCM. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ông Phạm Xuân Oai là chủ sở hữu, giữ vị trí giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký 15 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là hoàn thiện công trình xây dựng.