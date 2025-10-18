Hai công ty sản xuất hơn 3 triệu bình chữa cháy giả thu cả nghìn tỷ đồng có quy mô khủng thế nào?

Phá đường dây sản xuất, buôn bán hơn 3 triệu bình chữa cháy giả

Mới đây Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON giả. Bước đầu, Công an Thành phố xác định các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh.

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON thu được là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy, không có hai hoạt chất chính quyết định hiệu quả chữa cháy là NH4H2P04, (NH4)2SO4.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố xác định từ năm 2018 đến nay, công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng.

Vietlink của ông Đặng Quốc Hoàng đã tiêu thụ khoảng 3 triệu bình chữa cháy giả

Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, từ ngày 01/01/2025 đến nay, sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

Khám xét tại các nhà xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị phân phối đại lý có liên quan tại TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, Công an Thành phố phát hiện tạm giữ được 167.143 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon các loại cùng dây chuyền sản xuất và nhiều tài liệu có liên quan.

Hai công ty sản xuất bình chữa cháy giả có quy mô thế nào?

Theo Công an Hà Nội, Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (nhà máy sản xuất đặt tại KCN Hải Sơn mở rộng xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) là người đại diện pháp luật và vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1978; thường trú tại: phường Phú Thọ, TP HCM) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON.

Từ ngày 01/01/2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi (SN 1983, thường trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay. Lợi phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả và phân phối ra thị trường qua đại lý và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TP HCM, tỉnh Tây Ninh.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink được thành lập tháng 5/2016, trụ sở chính đặt tại phường 15, quận 11, TP HCM. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, cổ đông Nguyễn Thị Kim Ngân góp 80 tỷ đồng, tương đương 80% vốn, Đặng Quốc Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 15% vốn và Nguyễn Đức Tài góp 5 tỷ đồng tương đương 5% vốn. Ông Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trên trang chủ, doanh nghiệp này cho biết có 3 nhà máy sản xuất đặt tại KCN Thạch Thất Quốc Oai - Hà Nội; KCN Hải Sơn – Đức Hòa – Long An và KCN Quang Minh – Gia Lộc – Hải Dương.

Trong khi đó, Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú có tiền thân là công ty cồ phần điện và công nghệ thông tin An Phú được thành lập năm 2011. Đến tháng 7/2014, doanh nghiệp đổi thành tên như hiện nay đồng thời ra mắt thương hiệu riêng chuyên về các sản phẩm điện và chiếu sáng do công ty sản xuất.

Năm 2015, công ty xây dựng nhà máy thứ 2 chuyên sản xuất các loại cáp điện hạ thế với diện tích 10.000 mét vuông tọa lạc tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội. Năm 2023, doanh nghiệp trở thành tổng công ty, mở rộng hoạt động ra thêm những lĩnh vực khác gồm phòng cháy chữa cháy, đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời áp mái và giáo dục.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, vào tháng 4/2025, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Phùng Hữu Lợi (sinh năm 1983) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.