Sợ run người khi mua hộp bánh chứa chuột sống

Thông tin thị trường

Hộp bánh ngọt của thương hiệu cao cấp bỗng hóa thành "nhà" của chuột, khiến khách mua sợ run người.

Vị khách không mời mà đến trong đơn hàng giao đồ ăn

Một thương hiệu bánh ngọt tên Sam’s Club tại Trung Quốc vốn được coi là chuẩn mực về chất lượng tiêu dùng cho tầng lớp trung lưu, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Sợ run người khi mua hộp bánh chứa chuột sống - 1

Vào rạng sáng ngày 9/12 vừa qua, một bài đăng chia sẻ về việc “phát hiện chuột sống trong hộp bánh của hãng này tại Thâm Quyến" đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 600 người bàn luận về nó chỉ trong vòng một giờ.

Theo chủ nhân bài đăng chia sẻ, tối ngày 8/12, họ đã mua các mặt hàng bao gồm sữa tươi, nước cam và một hộp 24 chiếc bánh khoai lang mè của Member's Mark thông qua dịch vụ giao hàng nhanh của Sam's Club. Mochi là một sản phẩm bán chạy của Sam's Club trong nhiều năm qua. Hộp bánh này có giá là 29,8 NDT (108.000đ). 

Sợ run người khi mua hộp bánh chứa chuột sống - 2

Tuy nhiên khi nhận hàng và mở lớp giấy bạc giữ nhiệt, họ phát hiện một con chuột đang bò ngoe nguẩy trong hộp bánh. Hộp đựng bánh trong suốt nên hình ảnh con chuột càng trở nên rõ ràng, khiến người mua suýt nữa “hồn bay phách tán”.

Theo góc quay cận, có thể thấy bề mặt của một số chiếc bánh có vết lõm và vết cắn, nghi là đã bị chuột gặm. 

Quá thất vọng, khách mua đã ngay lập tức đánh giá 1 sao cho Sam’s Club, đồng thời gửi ảnh kèm khiếu nại. Sáng sớm hôm sau, khi liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng online, phía dịch vụ chỉ trả lời rằng họ vẫn đang xác thực tình hình và mong khách chịu khó chờ đợi thêm.

Sợ run người khi mua hộp bánh chứa chuột sống - 3

Hiện tại, vị khách xui xẻo đã lưu giữ đầy đủ bằng chứng, bao gồm video, ảnh, hóa đơn mua hàng và bao bì có dấu răng của chuột, đồng thời chuẩn bị khởi kiện thông qua nhiều kênh khác nhau.

Theo Hương Nguyễn (Theo Jimu News)

Nguồn: [Link nguồn]

12/12/2025 08:50 AM (GMT+7)
