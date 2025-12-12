Bãi bỏ lộ trình cũ, Việt Nam bắt buộc dùng xăng E10 từ 1/6/2026

Ngày 11/12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định 46/2025/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Việc bãi bỏ văn bản cũ mở đường cho quy định mới áp dụng từ ngày 1/6/2026 đối với xăng E10 và E5.

Bộ Công Thương đánh giá, sau gần một thập kỷ triển khai, Quyết định số 53 đã góp phần mở đường cho nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều bất cập khi bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, vì vậy cần được thay thế.

Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, việc phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ về quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống được phân cấp cho Bộ Công Thương thực hiện.

Từ 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Ảnh: Minh Hiên

Ngày 7/11, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/1/2026.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng trên toàn quốc. Xăng E5RON92 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Ngày 25/11, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương làm rõ các nội dung vướng mắc, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong sản xuất, phối trộn và phân phối nhiên liệu sinh học.

Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đánh giá khả năng sản xuất, cung ứng ethanol trong nước và nhập khẩu, chi phí và tác động đến giá xăng E10.

Cùng với đó, rà soát năng lực phối trộn của các doanh nghiệp đầu mối, xác định khả năng đáp ứng và làm rõ trách nhiệm nếu không đáp ứng được nguồn cung; xác định cơ sở khoa học, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định và cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn kỹ thuật của xăng E10.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất giải pháp điều hành, bảo đảm giá xăng E10 không gây bất lợi cho người dân và doanh nghiệp.