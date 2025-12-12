Đại gia phố Núi bỏ túi cả trăm tỷ đồng ngày VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 11/12. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 20,08 điểm, để mất mốc 1.700 điểm khi đóng cửa ở mức giá 1.698,90 điểm. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh chỉ còn hơn 16.244 tỷ đồng.

Trong ngày chỉ số VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm, mã cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường - Gia Lai do thiếu gia Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tiếp tục ghi nhận mức tăng kịch trần để đóng cửa ở mức giá 16.450đ/cổ phiếu, đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của QCG, bất chấp đà giảm mạnh của VN-Index. Vốn hóa QCG cũng tăng lên mức hơn 4.525 tỷ đồng.

Cùng với đà tăng mạnh về giá, thanh khoản của QCG cũng tăng đáng kể so với phiên liền trước với hơn 2 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch 33 tỷ đồng.

QCG do thiếu gia Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc có 2 phiên tăng trần liên tiếp bất chấp đà giảm mạnh của VN-Index

Đà tăng mạnh của QCG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của những thành viên trong gia đình thiếu gia Cường Đôla tiếp tục ghi nhận tăng mạnh.

Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, cựu Tổng giám đốc QCG ghi nhận mức tăng thêm hơn 107 tỷ đồng để lên mức hơn 1.676 tỷ đồng.

Khối tài sản của bà Nguyễn Ngọc Huyền My, em gái ông Cường ghi nhận tăng thêm hơn 41 tỷ đồng để lên mức hơn 647 tỷ đồng. Khối tài sản của ông Lầu Đức Duy - chồng bà My và là em rể ông Cường cũng ghi nhận tăng thêm hơn 11 tỷ đồng để lên mức hơn 173 tỷ đồng.

Cổ phiếu QCG tăng mạnh trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa công bố thông tin về kế hoạch hoạch phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 10:1. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý I/2026.

Nếu đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Quốc Cường Gia Lai sẽ tăng từ hơn 275,1 triệu cổ phiếu lên hơn 302,6 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ dự kiến tăng từ hơn 2.751 tỷ đồng lên hơn 3.026 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung xoay quanh việc thông qua phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án trong vụ án Trương Mỹ Lan.

Khoản phải trả mà QCG cần giải quyết phát sinh từ hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng dự án khu đất Bắc Phước Kiển với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island. Tổng giá trị khoản phải trả liên quan đến bản án này là 2.882,8 tỷ đồng.

Hiện công ty đã thực hiện thanh toán trước 1.100 tỷ đồng (bằng nguồn thu ước tính từ nhượng quyền các máy móc thiết bị và các khoản vay cá nhân) và hiện đang tìm cách sắp xếp tài chính để thanh toán nốt phần còn lại. Mục tiêu của phương án là nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty và tránh việc cơ quan thi hành án thực hiện các biện pháp cưỡng chế, gây thiệt hại về tài sản và hoạt động của Công ty.

Để thực hiện phương án sắp xếp tài chính này, HĐQT đề nghị cổ đông thông qua những nội dung chính gồm: Công ty sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết của QCG; QCG dự kiến sẽ hợp tác đầu tư kinh doanh các sản phẩm và dự án bất động sản thuộc quyền sở hữu của công ty với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả nhà đầu tư là bên liên quan của công ty.