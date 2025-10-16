Công ty của Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech biến động lớn trước khi Shark Bình bị khởi tố

Công ty của Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech làm lãnh đạo biến động lớn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Theo công bố 9 bị can còn lại gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Shark Bình và các đồng phạm phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex bị khởi tố - Ảnh: BCA

Trong danh sách 4 người ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech bị khởi tố, cùng với Shark Bình và ông Đào Minh Phú, ông Nguyễn Hữu Tuất - Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech kiêm Tổng Giám đốc NextPay Group, cũng đã và đang làm chủ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Hữu Tuất đã và đang làm người đại diện của một loạt doanh nghiệp như Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay; Công ty cổ phần Nextpay Việt Nam; Công ty TNHH Next Solutions Việt Nam và Công ty TNHH vận tải Fastgo.

Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay ghi nhận biến động lớn trước thời điểm Shark Bình và 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex bị khởi tố.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay có tiền thân là Công ty cổ phần công nghệ MPOS Việt Nam được thành lập tháng 4/2013, đặt trụ sở chính tại tầng 3 tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm tháng 7/2017, Shark Bình giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 11/2017, công ty tăng mạnh vốn điều lệ từ 2,34 tỷ đồng lên 54,34 tỷ đồng, trong đó chỉ có cổ đông sáng lập Hoàng Thanh Bình góp 1,19 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn chiếm 2,19%. Phần góp vốn còn lại không được công bố chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Tuất (sinh năm 1983) xuất hiện trong vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong lần thay đổi thông tin doanh nghiệp vào tháng 6/2019, Công ty TNHH Nextpay Việt Nam góp 53,796 tỷ đồng, tương đương 99% vốn góp tại doanh nghiệp này. Ông Nguyễn Hữu Tuất vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Bà Đào Mai Hoa (sinh năm 1988) được đăng ký trong vai trò kế toán trưởng công ty.

Tháng 10/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn giữ nguyên 54,34 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty TNHH Nextpay Việt Nam không còn xuất hiện trong vai trò cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2020, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 54,34 tỷ đồng xuống còn 2,34 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Tuất vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2021, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay như hiện nay. Trụ sở chính đặt tại tầng 12A, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Minh Khai, Hà Nội.

Đến cuối tháng 4/2025, một lần nữa vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 2,34 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Nguyễn Hữu Tuất vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hữu Tuất là Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech kiêm Tổng Giám đốc NextPay Group

Các doanh nghiệp khác của ông Nguyễn Hữu Tuất quy mô ra sao?

Trong khi đó, Công ty cổ phần Nextpay Việt Nam có tiền thân là công ty TNHH đầu tư Hữu Bình, được thành lập tháng 9/2018, trụ sở chính đặt tại tầng 14 tòa nhà VTC Online.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 100 triệu đồng trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 70 triệu đồng, tương đương 70% vốn góp, ông Nguyễn Hữu Tuất góp 30 triệu đồng tương đương 30% vốn góp. Ông Đỗ Công Diễn (sinh năm 1981) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 5/2019, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Nextpay Việt Nam, ông Nguyễn Hòa Bình được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp.

Tháng 5/2020, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần, ông Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất là 2 cổ đông lớn nhất.

Đến tháng 9/2020, ông Nguyễn Hữu Tuất thay ông Đỗ Công Diễn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Trụ sở chính đặt tại tầng 12A tòa nhà VTC Online. Hiện, doanh nghiệp này đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH Next Solutions Việt Nam và Công ty TNHH vận tải Fastgo đều đã ngừng hoạt động kinh doanh và hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.