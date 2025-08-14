Ông chủ doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV và 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc là ai?

Ông chủ doanh nghiệp xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc là ai?

Ngày 12/8, trong sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ về đơn hàng xuất khẩu 5.000 UAV vận tải. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu UAV vận tải sang Hàn Quốc.

Theo những thông tin được công bố, các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên CT Group) với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước, bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt.

CT Group xuất khẩu 5.000 UAV vận tải sang Hàn Quốc

Song song đó, CT Group cũng cho biết có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc.

Trên trang web chính thức, CT Group tự giới thiệu là "một trong những tập đoàn công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam" với hệ sinh thái gồm 68 công ty thành viên hiện diện tại 12 nước. Sau 33 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp đã trở thành tập đoàn tiên phong trong Cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ 4.0 từ năm 2019 đến nay, từ nghiên cứu lý luận đến R&D, thiết kế, sản xuất thương mại và xuất khẩu.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group có tiền thân là Công ty cổ phần tập đoàn C.T, doanh nghiệp được thành lập tháng 4/2009.

Thời điểm tháng 7/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Chính Trực, ông Trần Kim Chung, sinh năm 1967, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group như hiện nay, ông Trần Kim Chung vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Những năm qua, tập đoàn từng bước làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất thế giới trong 9 ngành công nghệ cao: Bán dẫn; Trí tuệ nhân tạo; Máy bay không người lái; Tiền số xanh; Sàn tín chỉ carbon; Nhà xếp không phát thải; Ô tô điện – Tàu điện, Máy tính lượng tử; Năng lượng mới; Gen & Tế bào; Digital Twin 15… và 3 ngành truyền thống phát triển bền vững: Đô thị thông minh; Phát triển hạ tầng giao thông, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và logistics xanh; Thực phẩm sạch, chăm sóc sức khỏe.

Trong buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 13/8, CT Group cho biết Tập đoàn đã xây dựng học thuyết chiến lược làm chủ công nghệ bán dẫn, triển khai 3 nhà máy, 2 trung tâm chăm sóc khách hàng tại Silicon Valley, California và Phoenix, Arizona (Hoa Kỳ); thành lập 2 trung tâm đào tạo hạt giống ở NIC (Hòa Lạc, Hà Nội) và Thủ Đức (TP.HCM), đã có 2 khóa tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện mục tiêu tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Tập đoàn cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam, dẫn đầu xu hướng đổi mới và định hình tương lai của nền kinh tế không gian cận biên (LAE - Low Altitude Economy).

Doanh nghiệp do ông Trần Kim Chung giữ vị trí Chủ tịch đặt mục tiêu tuyển dụng 35.000 nhân viên vào năm 2030.

Ông Trần Kim Chung đang giữ vị trí Chủ tịch CT Group

Doanh nhân sinh năm 1967 còn làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật ở Công ty cổ phần Tập đoàn CT Group, doanh nhân sinh năm 1967 còn làm lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật ở một loạt doanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần CT UAV, Công ty cổ phần sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc và Công ty cổ phần CT Semiconductor.

Trong đó, Công ty cổ phần CT UAV có tiền thân từ công ty cổ phần Ctair UAV, được thành lập tháng 4/2023, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần tập đoàn CT Group góp 70 tỷ tương đương 70% vốn góp, ông Trần Kim Chung góp 25 tỷ đồng tương đương 25% vốn góp và cổ đông Đặng Thị Tươi góp 5 tỷ đồng tương đương 5% vốn góp.

Thời điểm thành lập, ông Đỗ Văn Đức, sinh năm 1988, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 8/2023, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần CT UAV như hiện nay. Ông Trần Kim Chung được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp vào tháng 2/2025.

Công ty cổ phần CT Semiconductor được thành lập tháng 10/2024, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn CT Group góp 60 tỷ đồng, tương đương 60% vốn góp, cổ đông Đặng Thị Tươi và Huỳnh Trần Bảo Ngọc mỗi người góp 20 tỷ đồng, tương đương 20% vốn góp. Thời điểm thành lập, bà Hồ Thị Trang, sinh năm 1986, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 12/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Thời điểm tháng 3/2025, ông Trần Kim Chung được bổ nhiệm thay thế bà Hồ Thị Trang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty cổ phần sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc được thành lập tháng 11/2008, tại đây ông Trần Kim Chung giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.