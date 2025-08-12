4 đại gia Việt chia nhau hơn 9.300 tỷ đồng trong ngày hôm nay

Sau những rung lắc, chỉ số VN-Index đã chinh phục thành công mức 1.600 điểm khi kết phiên giao dịch ngày 12/8 ở mức 1.608,22 điểm, tương đương mức tăng 11,36 điểm so với phiên liền trước. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 45.428 tỷ đồng, tương đương với phiên giao dịch liền trước.

Trong ngày chỉ số VN-Index vượt mức 1.600 điểm, 4 đại gia Việt gồm Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch của CTCP Hàng không VIETJET; Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch của CTCP Tập đoàn Masan; Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Trần Đình Long - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hòa Phát "chia nhau" số tiền hơn 9.300 tỷ đồng.

Cụ thể, bảng thống kê tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes cho biết kết phiên giao dịch ngày 12/8, khối tài sản của Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận mức tăng 117 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương mức tăng hơn 3.090 tỷ đồng.

Các tỷ phú USD Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản trị giá 22 tỷ USD

Trong phiên giao dịch ngày 12/8, cổ phiếu VJC của Vietjet ghi nhận mức tăng 2.400đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 127.000đ/cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nơi bà Thảo giữ vị trí Phó Chủ tịch cũng tăng 1.000đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 28.900đ/cổ phiếu.

Khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn MaSan ghi nhận mức tăng 102 triệu USD (tương đương 2.658 tỷ đồng), khối tài sản của tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng ghi nhận tăng thêm 82 triệu USD (hơn 2.137 tỷ đồng) nhờ đà tăng của cổ phiếu MSN, trong khi cổ phiếu TCB giảm nhẹ 500đ/cổ phiếu.

Kết phiên 12/8, cổ phiếu MSN đóng cửa ở mức giá 83.600đ/cổ phiếu với hơn 13,2 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. TCB đóng cửa ở mức giá 37.700đ/cổ phiếu với hơn 22,6 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Về phần mình, khối tài sản của tỷ phú Trần Đình Long của Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tăng thêm 51 triệu USD nhờ đà tăng của cổ phiếu HPG. Kết phiên giao dịch, cổ phiếu HPG đóng cửa ở mức giá 28.500đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 350đ/cổ phiếu.

Trong số 5 tỷ phú USD Việt Nam, chỉ có tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bị giảm tài sản với mức giảm 121 triệu USD, tương đương giảm 3.198 tỷ đồng trong ngày VN-Index vượt mốc 1.600 điểm. Kết phiên giao dịch, cổ phiếu VIC đóng cửa ở tham chiếu, trong khi VHM của Vinhomes doanh nghiệp ví như “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức giảm 500đ/cổ phiếu và đóng cửa ở mức 93.000đ/cổ phiếu.

Theo Forbes, 5 tỷ phú USD Việt Nam đang sở hữu khối tài sản trị giá 22 tỷ USD. Trong đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 12 tỷ USD, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ 3,3 tỷ USD, tỷ phú Trần Đình Long nắm giữ 2,9 tỷ USD, tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ 2,6 tỷ USD và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 1,2 tỷ USD.