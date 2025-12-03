Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột giảm rất mạnh

Giá vàng đột ngột giảm rất mạnh

Ngày 2/12/2025, thị trường vàng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau nhiều ngày tăng nóng. Giá vàng miếng SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán, hiện niêm yết phổ biến ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu mua vào cao hơn chút ở 153 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng lao dốc không kém: nhẫn SJC giảm 700.000 đồng còn 150,3 – 152,8 triệu, nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng giảm 600.000 đồng còn 150,6 – 153,6 triệu, trong khi nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm tới 1 triệu đồng, còn 151 – 154 triệu đồng/lượng.



Cùng lúc, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh 50 USD/ounce, lùi về mức 4.205 USD/ounce (giao ngay), vàng kỳ hạn tháng 2/2026 giao dịch ở 4.283 USD. Nguyên nhân chính đến từ làn sóng chốt lời và tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình Ukraine, làm giảm nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý. Dù vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất cao, khoảng 20,5 triệu đồng/lượng (quy đổi chưa thuế, phí).

Mặc dù điều chỉnh sâu trong phiên đầu tuần, nhiều tổ chức lớn vẫn giữ triển vọng lạc quan dài hạn: UBS dự báo giá vàng thế giới có thể đạt 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2026, Deutsche Bank ước tính mức trung bình 4.450 USD/ounce. Như vậy, sau chuỗi ngày lập đỉnh liên tiếp, cả vàng trong nước lẫn thế giới cùng trải qua phiên giảm mạnh đáng kể ngày 2/12.

Xu hướng 'bán mình' của các thương hiệu quốc tế ở Trung Quốc

Các thương hiệu quốc tế từng thống trị Trung Quốc nay buộc phải “bán mình”, nhượng phần lớn cổ phần cho đối tác địa phương để tồn tại giữa cạnh tranh khốc liệt và xu hướng ủng hộ hàng nội địa. Đầu tháng 11/2025, Starbucks bán 60% hoạt động tại Trung Quốc cho quỹ Boyu Capital với giá 4 tỷ USD, chỉ giữ lại 40% cùng quyền thương hiệu, nhằm tận dụng hiểu biết địa phương để mở rộng vào thành phố nhỏ hơn và đối phó Luckin Coffee – chuỗi nội địa mở mới 32 cửa hàng mỗi ngày, giá rẻ và menu đa dạng.

Ngày 10/11, Burger King (thuộc Restaurant Brands International) lập liên doanh với quỹ CPE Bắc Kinh: CPE đầu tư 350 triệu USD nắm 83%, RBI giữ 17% và một ghế HĐQT, mục tiêu mở rộng từ 1.250 lên 4.000 nhà hàng đến 2035, tập trung thành phố cấp hai.

Xu hướng này đã có từ trước: năm 2017 McDonald’s bán 52% cho Citic và Carlyle, hiện mở 1.000 cửa hàng/năm; KFC từ 2016 giao toàn bộ cho Yum China (12.600 cửa hàng), chỉ thu phí nhượng quyền, giúp lợi nhuận tăng từ 600 triệu lên hơn 1 tỷ USD năm 2024.

Các chuyên gia nhận định đây không phải rút lui mà là chiến lược nội địa hóa để hiểu rõ quy định và người tiêu dùng. Tuy nhiên, các thương hiệu ngoại vẫn đối mặt trận chiến khó khăn, buộc phải đổi mới thực đơn, đẩy mạnh số hóa để cạnh tranh với hàng loạt chuỗi cà phê, trà đặc sản và đồ uống giá rẻ nội địa. Trung Quốc không còn là thị trường để “chinh phục” mà là hệ sinh thái buộc doanh nghiệp ngoại phải hòa nhập, thường chỉ với vai trò cổ đông thiểu số.

Lãi suất liên ngân hàng tăng cao nhất 3 năm

Ngày 1/12/2025, lãi suất liên ngân hàng Việt Nam tăng mạnh, đạt mức cao nhất 3 năm do áp lực thanh khoản cuối năm. Theo VBA, lãi suất bình quân VND tăng 0,8-1,62 điểm % ở hầu hết kỳ hạn dưới 1 tháng (trừ 2 tuần). Cụ thể: qua đêm vọt lên 7%/năm (cao nhất từ 11/2022), 1 tuần 7,3%, 2 tuần giữ 6,1%, 1 tháng 6,95%. Lãi suất USD qua đêm nhích lên 3,92%, các kỳ hạn ngắn giữ nguyên.

Xu hướng tăng bắt đầu từ đầu tháng 11, song song với lãi suất huy động dân cư tăng rộng rãi. Ông Vũ Minh Trường (VPBank) cho biết tín dụng tăng nhanh hơn huy động gây áp lực thanh khoản. NHNN báo cáo dư nợ tín dụng đến 30/10 tăng 15% so với cuối 2024, dự kiến 19-20% cuối năm – cao nhất nhiều năm.

VIS Rating cảnh báo thanh khoản đáng lo ngại, đặc biệt ngân hàng nhỏ: LDR toàn ngành 111% (cao nhất 5 năm), do tín dụng vượt huy động. Các ngân hàng nhỏ phụ thuộc vốn ngắn hạn, nhu cầu tín dụng cao. Tiền gửi Kho bạc Nhà nước đóng vai trò ổn định hệ thống. NHNN tiếp tục bơm ròng qua OMO (12.077 tỷ đồng ngày 1/12), với kỳ hạn lên 105 ngày để hỗ trợ.

Chính phủ vẫn muốn giữ thuế suất thu nhập cá nhân cao nhất 35%

Ngày 2/12/2025, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ vẫn kiên quyết giữ mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35% đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng, cho rằng đây là mức trung bình khu vực (Thái Lan, Indonesia, Philippines cùng 35%, Trung Quốc 45%) và nếu giảm xuống 30% sẽ bị đánh giá là “chính sách ưu đãi người giàu”.

Tuy nhiên, để đáp ứng ý kiến đại biểu, Chính phủ đã điều chỉnh giảm thuế suất hai bậc trung bình: bậc 2 (thu nhập 10–30 triệu đồng/tháng) từ 15% xuống 10%, bậc 3 (30–60 triệu đồng/tháng) từ 25% xuống 20%, giúp mọi người nộp thuế giảm nghĩa vụ và hạn chế tình trạng “nhảy bậc” đột ngột. Về lo ngại trượt giá, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định cơ chế giảm trừ gia cảnh hiện hành đã đủ điều chỉnh theo lạm phát, không cần bổ sung tự động theo CPI như VCCI đề xuất, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục rà soát để trình Quốc hội điều chỉnh khi cần.

Biểu thuế mới được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá hợp lý hơn. Dự luật dự kiến thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ 1/7/2026, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 đối với thu nhập từ lương và kinh doanh của cá nhân cư trú.