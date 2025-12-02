Bất ngờ lượng tiền nhàn rỗi người dân đang gửi ngân hàng lấy lãi

Lượng tiền nhàn rỗi người dân gửi tiết kiệm lấy lãi lập kỷ lục mới

Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9, tổng tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với cuối tháng 8 (15,73 triệu tỷ đồng).

Trong đó, tiền gửi dân cư tiếp tục lập đỉnh mới với hơn 7,83 triệu tỷ đồng, tăng 10,86% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 8,35 triệu tỷ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết tổng phương tiện thanh toán đến cuối tháng 9 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,53% so với đầu năm.

Lượng tiền nhàn rỗi người dân gửi ngân hàng lấy lãi tiếp tục tăng mạnh

Lượng tiền nhàn rỗi người dân gửi tiết kiệm ngân hàng lấy lãi tăng mạnh trong bối cảnh dư nợ tín dụng ra nền kinh tế liên tục tăng mạnh.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 10/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng gần 15% so với cuối năm 2024 và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trước đó đến hết tháng 9, tăng trưởng tín dụng đạt 13,4%. Cơ quan điều hành dự báo mức tăng trưởng cả năm có thể đạt 19-20%, đánh dấu giai đoạn mở rộng tín dụng mạnh mẽ hiếm thấy trong gần 15 năm trở lại đây.

Với đà tăng trưởng tín dụng hiện nay, khả năng trong những tháng cuối năm, dư nợ của ngành ngân hàng sẽ tăng thêm đáng kể. Bởi thông thường, nhu cầu vốn của khách hàng trong nửa cuối năm sẽ tăng cao hơn nửa đầu năm do đây là mùa kinh doanh cao điểm của các doanh nghiệp và tiêu dùng.

Cùng với đó, hầu hết các ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi tiết kiệm trở lại trong thời gian gần đây. Theo thống kê, trong tháng 11, đã có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.

Bên cạnh đó, việc giá vàng biến động mạnh và BĐS tăng cao cũng khiến người dân thận trọng trong việc xuống tiền đầu tư vào các kênh nóng khiến lượng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng lấy lãi tiếp tục tăng.

Chuyên gia nói gì về xu hướng lãi tiết kiệm cuối năm?

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, lãi suất huy động thường có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; mức tăng trưởng cả năm nay ước đạt 18-20%.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Ngân hàng tiếp tục tăng lãi tiết kiệm để hút tiền nhàn rỗi và cạnh tranh với các kênh đầu tư khác

Càng gần thời điểm cuối năm, nhu cầu vốn tăng mạnh, khiến các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động nguồn vốn đầu vào để đáp ứng nhu cầu đầu ra - cho vay.

Tương tự, các chuyên gia của công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhận định Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp trong phần còn lại của năm nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% mà Chính phủ đặt ra. Tuy nhiên, thanh khoản hệ thống đang bớt dồi dào khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, trong khi áp lực tỷ giá thỉnh thoảng gia tăng.

KBSV cho rằng lãi suất huy động có xu hướng tăng nhẹ, nhất là khi nhu cầu tín dụng thường bật mạnh vào quý IV. Dù vậy, mặt bằng này nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức thấp, tương đương hoặc thậm chí thấp hơn thời kỳ Covid-19, phù hợp định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo dự báo, các ngân hàng thương mại cổ phần có thể nâng lãi suất huy động thêm 0,2-0,3%/năm với kỳ hạn 6-12 tháng, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ giữ mức ổn định để đảm bảo vai trò dẫn dắt thị trường.

Tuy nhiên, đà tăng tín dụng có thể dẫn tới hai hệ quả, đó là các ngân hàng buộc phải tăng huy động vốn, từ đó có thể kéo lãi suất huy động lên cao và đẩy lãi suất cho vay tăng theo.