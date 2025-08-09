Bỏ túi thêm gần 350 tỷ đồng trong một ngày, bầu Đức đang có bao nhiêu tiền?

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến những rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 8/8, theo đó có thời điểm chỉ số VN-Index giảm về mức 1.565,45 điểm trước khi phục hồi trở lại để đóng cửa ở mức 1.584,95 điểm.

Đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp chỉ số VN-Index thiết lập đỉnh cao mới trong lịch sử 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với đà tăng nhẹ về điểm số, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 49.113 tỷ đồng.

Tài sản của bầu Đức tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu HAG

Cùng với đà tăng của chỉ số VN-Index, phiên giao dịch ngày 8/8 chứng kiến dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai do đại gia Đoàn Nguyên Đức giữ vị trí Chủ tịch.

Theo đó, trong phiên đã có hơn 40,8 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị thanh khoản ghi nhận hơn 650 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với phiên liền trước. Trong đó, có hơn 16,2 triệu cổ phiếu được giao dịch ở mức kịch trần 16.150đ/cổ phiếu. Kết phiên, vẫn còn hơn 2,3 triệu cổ phiếu đặt mua ở giá trần.

Đà tăng của cổ phiếu HAG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này còn giúp khối tài sản của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ghi nhận tăng hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 330 triệu cổ phiếu HAG, khối tài sản của bầu Đức ghi nhận tăng thêm hơn 346,4 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, đại gia phố Núi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 5.328 tỷ đồng.

Cổ phiếu HAG đã ghi nhận mức tăng mạnh kể từ khi bầu Đức hoàn tất mua thêm 10 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận trong phiên giao dịch ngày 19/6 vừa qua.

Tạm tính giá cổ phiếu HAG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 19/6/2025 là 12.950 đồng/cổ phiếu, ước tính bầu Đức đã chi khoảng 129,5 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Với giá thị trường kết phiên giao dịch ngày 8/8 ở mức 16.150đ/cổ phiếu, giá trị của 10 triệu cổ phiếu HAG được bầu Đức mua thêm ở mức 161,5 tỷ đồng, tương đương mức lãi tới 32 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 2 tháng xuống tiền.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, HAG của bầu Đức đã thông qua phương án điều chỉnh danh sách chủ nợ trong kế hoạch phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.520 tỷ đồng. Giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi vẫn giữ nguyên 12.000 đồng/cổ phiếu.

Danh sách các chủ nợ và giá trị khoản nợ được hoán đổi thành cổ phiếu HAG - Ảnh HAG

Danh sách trái chủ được điều chỉnh giảm từ 6 cá nhân xuống còn 5 người và 1 tổ chức. Người không còn trong danh sách là ông Lê Minh Tâm, trong khi dư nợ hoán đổi của bà Nguyễn Thị Đào tăng từ hơn 83 tỷ đồng lên gần 479 tỷ đồng, tương ứng đúng phần giá trị của ông Tâm. Sau phát hành, bà Đào sẽ sở hữu 3,21% vốn điều lệ HAG.

Ông Phạm Công Danh và Nguyễn Anh Thảo cùng hoán đổi hơn 60 tỷ đồng để sở hữu 0,4% vốn điều lệ HAG. Ông Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung cùng hoán đổi gần 600 tỷ đồng để nắm 3,94% cổ phần của HAG. Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt hoán đổi gần 720 tỷ đồng và nắm 4,74% vốn điều lệ HAG. Cổ phiếu sau hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, trừ các trường hợp đặc biệt. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ HAG sẽ tăng thêm 2.100 tỷ đồng, lên hơn 12.600 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HAG còn thông qua chủ trương đầu tư 2.000 ha trồng cà phê Arabica tại Gia Lai và tỉnh Champasak (Lào) với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Một dự án khác cũng được phê duyệt là phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm tại Gia Lai, Lào và Campuchia với quy mô 2.000 ha, tổng vốn đầu tư 1.340 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của bầu Đức cũng nâng kế hoạch kinh doanh năm nay, với doanh thu thuần đạt 7.100 tỷ đồng (tăng khoảng 1.600 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.550 tỷ đồng (tăng 440 tỷ đồng so với mục tiêu ban đầu).