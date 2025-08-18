Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam đang sở hữu tài sản khủng thế nào?

Sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp để thiết lập mức đỉnh 1.640,69 điểm, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 10,69 điểm trong phiên giao dịch ngày 15/8. Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức 1.630 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 59.466 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch liền trước.

Trong ngày VN-Index điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng liên tục trước đó, khối tài sản trên sàn chứng khoán của người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn ghi nhận mức tăng mạnh.

Thống kê của Forbes, trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua khối tài sản của người phụ nữ giàu nhất Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng thêm 152 triệu USD, tương đương tăng hơn 4.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là nữ tỷ phú USD duy nhất của Việt Nam ghi nhận tăng thêm tài sản trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ khối tài sản lên tới 3,7 tỷ USD, tăng mạnh so với đầu năm

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 15/8, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không VIETJET - doanh nghiệp do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Chủ tịch ghi nhận mức tăng 9.300đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 145.600đ/cổ phiếu. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Dù vậy, thanh khoản thị trường của VJC giảm mạnh so với phiên liền trước khi chỉ có hơn 3,44 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 484 tỷ đồng.

Với giá đóng cửa này, giá trị vốn hóa của VJC đạt hơn 86.138 tỷ đồng. Đà tăng mạnh của cổ phiếu VJC thời gian qua đến sau kết quả kinh doanh tích cực của hãng bay này trong nửa đầu năm.

Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm, hãng bay của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận doanh thu đạt 35.837 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.294 tỷ đồng, tăng 55%. Lợi nhuận 6 tháng của Vietjet tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ cải thiện biên lợi nhuận.

Cùng với đó, mã cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - ngân hàng do nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 50đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 31.000đ/cổ phiếu. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp của HDB đưa giá trị vốn hóa của ngân hàng lên hơn 108.346 tỷ đồng.

HDBank vừa nhận tin vui về tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém khi nhà băng này nhận chuyển giao bắt buộc DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, HDBank đạt 10.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - mức lợi nhuận bán niên cao nhất từ trước đến nay. Tại thời điểm cuối quý 2/2025, tổng tài sản của ngân hàng vượt 784.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay vượt 517.000 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm và gần gấp đôi mức chung toàn ngành (tăng 9,9%).

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của VJC và HDB, hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang nắm giữ trực tiếp hơn 47 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 8,02% vốn điều lệ. Bà còn là đại diện sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny (nơi bà nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐTV) nắm giữ gần 155 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 26,16% vốn điều lệ; đại diện sở hữu của Ngân hàng HDBank, nắm giữ 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn điều lệ.

Tại HDBank, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang trực tiếp sở hữu hơn 130 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,72% vốn điều lệ ngân hàng. Bà còn sở hữu gián tiếp cổ phần tại HDBank qua CTCP Sovico, sở hữu hơn 451 triệu đơn vị, tương ứng 12,85% vốn điều lệ ngân hàng.

Với đà tăng mạnh của cổ phiếu VJC và HDB thời gian qua, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 3,7 tỷ USD (tương đương gần 98.000 tỷ đồng) và đứng vị trí thứ 1.054 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.