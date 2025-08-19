Thuế của ông Trump lan rộng, đến cả bình chữa cháy cũng không thoát

Chính quyền ông Trump đã quyết định mở rộng thuế nhập khẩu 50% với thép và nhôm sang hơn 400 loại sản phẩm mới. Trong danh sách này có cả bình chữa cháy, máy móc, vật liệu xây dựng và nhiều linh kiện công nghiệp khác.

Điều này đồng nghĩa, ngay cả những mặt hàng tưởng chừng ít liên quan đến căng thẳng thương mại, như dụng cụ phòng cháy chữa cháy, cũng trở nên đắt đỏ hơn. Các chuyên gia cảnh báo rằng chi phí sinh hoạt và bảo hiểm vốn đã tăng sau hàng loạt vụ cháy lớn ở Mỹ, nay sẽ chịu thêm áp lực từ chính sách thuế mới.

Nvidia và Intel đang đối mặt với điều gì?

Không chỉ ngành thép, ngành bán dẫn cũng nằm trong guồng xoáy chính sách. Nvidia được cho là đang phát triển một con chip trí tuệ nhân tạo mới cho thị trường Trung Quốc, mạnh hơn dòng H20 hiện tại, nhằm thích ứng với quy định xuất khẩu khắt khe của Mỹ.

Trong khi đó, Intel – công ty được hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS của chính quyền tiền nhiệm – có thể sẽ phải đánh đổi. Bộ Thương mại Mỹ cho biết khoản hỗ trợ tài chính đi kèm với điều kiện chính phủ Mỹ có thể sở hữu một phần cổ phần của Intel. Đây là bước đi cho thấy Washington muốn gắn chặt lợi ích quốc gia với các “ông lớn” công nghệ.

Thị trường tài chính phản ứng ra sao?

Sàn chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh. Nasdaq Composite giảm 1,46%, trong đó Palantir mất hơn 9% giá trị. Ngược lại, chứng khoán châu Âu ghi nhận sắc xanh, với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,69%. Đáng chú ý, FTSE 100 của Anh đóng cửa ở mức kỷ lục.

Trong khi đó, giá vàng – kênh trú ẩn truyền thống – được ngân hàng UBS nâng dự báo cho giai đoạn 2025-2026, bất chấp đà tăng đã chững lại từ giữa năm. Điều này phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn dè dặt trước rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Mỹ và châu Âu tính toán gì với Ukraine?

Bên cạnh kinh tế, chính trị quốc tế cũng nóng lên khi ông Trump cam kết Ukraine sẽ nhận được “bảo đảm an ninh” từ các nước châu Âu, với sự phối hợp của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ, bước đi quan trọng nhất hiện nay là xây dựng một quân đội Ukraine mạnh mẽ, có quy mô hàng trăm nghìn binh sĩ, được trang bị hiện đại và huấn luyện theo tiêu chuẩn cao. Đây được coi là nền tảng để Ukraine tự bảo vệ trong bối cảnh chiến sự kéo dài.