Vé máy bay Tết 2026 nhiều chặng đã 'cháy'

Giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 ở mức cao

Ngày 12/2, theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã tăng lên đáng kể. Các chuyến bay được phân bổ vào nhiều khung giờ trong ngày, từ sáng sớm cho đến đêm khuya.

Mặc dù số lượng còn nhiều và chưa rơi vào tình trạng "cháy vé" nhưng giá vé khứ hồi dịp Tết khi mua giai đoạn này đã cao hơn so với ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/vé.

Điển hình, trên trang bán vé trực tuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines cho thấy, đường bay TPHCM - Hà Nội vào những ngày thường có giá vé dao động từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/vé hạng phổ thông. Tuy nhiên giá vé khởi hành ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) lại có giá từ 3,7 - 3,9 triệu đồng/chiều hạng phổ thông; 5,3 - 6 triệu đồng/chiều hạng phổ thông đặc biệt; 8 - 9,8 triệu đồng/chiều hạng thương gia.

Chặng TPHCM – Hà Nội của Vietnam Airlines ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) đã hết vé hạng phổ thông trong khung giờ buổi sáng. Ảnh chụp màn hình.

Hiện các khung giờ bay hạng phổ thông vào ban ngày chỉ còn ít ghế trống, chỉ còn những khung giờ sáng sớm là còn nhiều ghế.

Ngoài ra, giá vé của các chặng bay từ TPHCM đi các tỉnh miền Bắc cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, chặng bay từ TPHCM - Hải Phòng của Vietnam Airlines ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp) đều có mức giá dao động khoảng 1,7 - 2,3 triệu đồng/vé hạng phổ thông, dao động 3,8 - 5 triệu đồng/vé hạng thương gia.

Chị Như Thùy, một người dân tại TPHCM, cho biết những năm trước chị thường tranh thủ săn vé bay từ sáng sớm để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên năm nay, ngay cả chuyến bay lúc 1h sáng cũng đã có giá khoảng 3,7 triệu đồng.

Với Vietjet, chặng TPHCM – Hà Nội khởi hành từ ngày 12/2/2026 (tức 25 tháng Chạp) có giá khá cao, dao động từ 2,8 - 4,1 triệu đồng/chiều, đặc biệt hạng thương gia gần như hết ghế.

Chặng TPHCM - Hà Nội luôn “nóng”, giá vé những ngày giáp Tết cao hơn nhiều so với ngày thường. Ảnh chụp màn hình.

Trước áp lực cung - cầu ngày một lớn, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên đặt vé sớm. Hành khách nên linh hoạt về thời gian bay hoặc lựa chọn các sân bay gần địa phương, sau đó tiếp tục di chuyển bằng đường bộ để giảm chi phí.

Khách đi máy bay không gửi hành lý sẽ làm thủ tục bằng VNeID hoặc tại kiot

Theo Chỉ thị 24/2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiot tự phục vụ tại sân bay.

Vietnam Airlines cho biết, hành khách có hành lý ký gửi, trẻ em đi một mình, người cao tuổi và những người cần hỗ trợ vẫn được làm thủ tục trực tiếp tại quầy. Đối với phần lớn hành khách còn lại, hãng khuyến nghị xác thực thông qua ứng dụng VNeID mức độ 2 để tận dụng đầy đủ tiện ích, và tránh các lỗi phát sinh.

Hướng dẫn làm thủ tục check in Vietnam Airlines trên VNeID từ ngày 01/12/2025 theo quy định mới:

Phần làm thủ tục trực tuyến trong ứng dụng VNeID.

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh mức 2.

Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác" => "Dịch vụ hàng không"

Bước 3: Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn tất check-in và eKYC.

Tại sân bay, hành khách thực hiện sinh trắc lần lượt ở cửa an ninh và cửa lên máy bay. Nếu đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID.

