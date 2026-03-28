Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/3: Thị trường chợ đen tăng không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/3 trên thế giới lấy lại vị thế trú ẩn

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng phiên thứ 4 liên tiếp, hiện áp sát ngưỡng 100 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Đồng USD hướng tới tháng tăng trưởng mạnh nhất trong gần một năm qua. Sức mạnh của đồng bạc xanh được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn an toàn khi xung đột tại Trung Đông leo thang và các nỗ lực ngoại giao dần đi vào bế tắc.

Trong khi đó, đồng Yên Nhật chịu áp lực giảm sâu xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024, làm dấy lên kỳ vọng về một cuộc can thiệp tỷ giá từ giới chức Tokyo.

Tại Mỹ, tâm lý người tiêu dùng trong tháng 3 đã rơi xuống mức thấp nhất trong quý do lo ngại giá dầu leo thang gây áp lực lên nền kinh tế. Dòng vốn tìm đến các tài sản an toàn, kết hợp với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất trong năm nay, đã tạo đà bứt phá cho đồng USD.

Ông Marvin Loh, chiến lược gia tại State Street, nhận định rằng tâm lý nhà đầu tư trước kỳ nghỉ cuối tuần đang phản ánh rõ mối tương quan giữa sức mạnh của đồng USD và khẩu vị rủi ro trên thị trường.

Thị trường khép lại một tuần đầy biến động trong trạng thái thận trọng khi rủi ro địa chính trị vẫn dày đặc. Việc Tổng thống Donald Trump gia hạn thời hạn tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, cùng những thông tin trái chiều về tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran, đã khiến niềm tin vào một giải pháp hòa bình suy giảm.

Thêm vào đó, thông tin từ Wall Street Journal về việc Bộ Quốc phòng Mỹ cân nhắc điều động thêm 10.000 binh sĩ tới khu vực càng khiến giới đầu tư bi quan về khả năng chấm dứt xung đột trong ngắn hạn.

Julian Pineda CFA, CMT - Nhà phân tích thị trường chia sẻ trên forex.com cho hay: "Bên cạnh chính sách tiền tệ trong nước, cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông vẫn là một yếu tố then chốt, với những diễn biến gần đây cho thấy một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong ngắn hạn, đặc biệt là sau khi Iran bác bỏ các đề xuất từ ​​phía Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh này, đồng tiền của Mỹ đã lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, khi thị trường tìm kiếm tính thanh khoản trong thời kỳ bất ổn. Điều này được phản ánh trong chỉ số USD index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, và đã cho thấy xu hướng tăng liên tục, một lần nữa tiến gần đến mức 100 điểm".

Tỷ giá USD/VND hôm nay 28/3 trong nước

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.100 VND/USD, đi ngang so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.895 - 26.305 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 28/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.105 - 26.355 VND/USD, giảm 2 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.145 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.355 VND/USD, tăng 8 đồng chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.069 - 26.355 VND/USD, giảm 15 đồng ở chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.355 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD, tăng 31 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.