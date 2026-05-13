Xổ số miền Nam: Lộ diện nhiều vé trúng độc đắc tại TPHCM và Cà Mau

Chiều 13-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những chủ nhân tại TPHCM và tỉnh Cà Mau trúng giải độc đắc 11 vé của 2 đài Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Giải độc đắc của vé số Bạc Liêu được đổi tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 12-5, giải độc đắc (dãy số 366748) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, đến chiều 13-5, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bạc Liêu đã liên hệ với đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau để đổi thưởng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 13 vé Bạc Liêu trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 355485) của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng độc đắc 16 vé là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở xã Bến Cát, TPHCM.

Tuy nhiên, nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 8 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Minh Nhựt ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. 8 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc còn lại chưa xuất hiện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 13-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.