Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/3: Thế giới phục hồi, thị trường chợ đen biến động mạnh

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/3 trên thế giới hướng đến mốc 100 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp đà tăng lên ngưỡng 99,7 điểm.

Đồng USD tăng khi những dấu hiệu cho thấy quan điểm Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình đã dập tắt hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên nguy cơ về một cú sốc năng lượng kéo dài và thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời hứa nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở điện lực của Cộng hòa Hồi giáo Iran và gia hạn thời hạn thêm 10 ngày, đến 6/4, với lý do các cuộc đàm phán với Tehran "đang diễn ra rất tốt".

Một quan chức Iran cho biết, đề xuất của Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện tối thiểu để thành công trong việc đạt được thỏa thuận và chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ và Israel, nhưng cũng nhấn mạnh rằng cánh cửa ngoại giao vẫn chưa khép lại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa chắc sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát bao trùm, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhẹ. Sự vững chãi này cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất để đánh giá các rủi ro lạm phát phát sinh từ chiến sự.

Bà Jane Foley, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Rabobank (London), nhận định rằng tâm lý lo ngại trên thị trường là điều tất yếu khi các thời hạn đàm phán quan trọng đang đến gần đúng vào thời điểm đóng cửa cuối tuần. Hệ quả là tài sản rủi ro và thị trường chứng khoán đồng loạt mất điểm, xóa tan những kỳ vọng lạc quan trước đó.

Khác với khu vực Euro, Anh hay Nhật Bản, Mỹ có lợi thế là nước xuất khẩu năng lượng ròng. Hiện tại, thị trường đang dự báo cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều có khả năng tăng lãi suất ba lần trong năm nay.

Theo ông Joachim Nagel, thành viên hoạch định chính sách của ECB, một đợt tăng lãi suất có thể diễn ra ngay trong cuộc họp tới nếu xung đột tại Trung Đông đẩy lạm phát khu vực lên cao. Tuy nhiên, Phó Thống đốc BoE Sarah Breeden lại cho rằng rủi ro lạm phát từ giá năng lượng do căng thẳng với Iran sẽ thấp hơn so với cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2022, bởi thị trường lao động hiện tại đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dưới góc nhìn tổng quan, ông Uto Shinohara từ Mesirow Currency Management (Chicago) nhận xét các ngân hàng trung ương vẫn giữ lập trường thắt chặt tiền tệ. Đáng chú ý, thị trường đã có sự đảo chiều tâm lý mạnh mẽ khi thay đổi kỳ vọng từ việc Fed cắt giảm lãi suất sang kịch bản tăng thêm khoảng 10 điểm cơ bản ngay trong năm nay.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/3 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.100 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 27/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.357 VND/USD, hiện chưa điều chỉnh so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, vẫn đi ngang cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.084 - 26.355 VND/USD, tăng 6 đồng ở chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.357 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.071 - 27.191 đồng/USD, tăng 120 đồng chiều mua và 117 đồng chiều bán so với sáng qua.