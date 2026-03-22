Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/3: Tăng dữ dội, thị trường chợ đen vượt 27.300 đồng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/3 trên thế giới mất gần 1% trong tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt tuần ở ngưỡng 99,46 điểm, tương ứng mất 0,9% trong tuần.

Diễn biến chỉ số DXY tuần qua. Nguồn: investing.com.

Mở đầu tuần giao dịch, đồng bạc xanh ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày tăng nóng nhờ nhu cầu trú ẩn. Tâm điểm thị trường dần dịch chuyển sang các quyết định chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn, khiến chỉ số DXY lùi khỏi vùng đỉnh. Trong khi đó, đồng EUR và GBP bắt đầu phục hồi khi giới đầu tư thực hiện điều chỉnh vị thế, giảm bớt sự hưng phấn quá đà đối với đồng USD bất chấp những căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Đến giữa tuần, áp lực giảm giá lên đồng USD gia tăng do tâm lý thận trọng trước thềm các cuộc họp chính sách của Fed, ECB, BoE và BoJ. Mặc dù Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng điểm nhấn đáng chú ý là sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường: khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay bị thu hẹp đáng kể do áp lực lạm phát từ giá năng lượng. Tuy nhiên, lợi thế này của đồng USD bị trung hòa khi các ngân hàng trung ương khác cũng phát đi tín hiệu cứng rắn, làm thu hẹp khoảng cách về chênh lệch chính sách tiền tệ với Mỹ.

Xuyên suốt tuần, xung đột tại Trung Đông – đặc biệt là các diễn biến liên quan đến Iran – đóng vai trò là yếu tố chi phối then chốt, đe dọa trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu. Giá dầu tăng vọt đã làm dấy lên lo ngại về một cú sốc lạm phát mới. Trong bối cảnh này, vai trò "vịnh tránh bão" của USD ban đầu được phát huy, nhưng sau đó dần suy yếu khi thị trường nhận định rằng các nền kinh tế lớn khác cũng sẽ buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn để đối phó với giá năng lượng.

Sự biến động của lợi suất trái phiếu và thị trường chứng khoán cũng tạo ra những tác động liên đới mạnh mẽ. Lợi suất tăng cao đi kèm với sự sụt giảm của chứng khoán phản ánh nỗi lo ngại về tăng trưởng kinh tế trong môi trường chi phí đầu vào đắt đỏ. Dòng vốn quốc tế bắt đầu có xu hướng tái cơ cấu, phân bổ sang các đồng tiền như JPY, CHF hay EUR thay vì chỉ tập trung vào USD. Ngược lại, tại các thị trường mới nổi, đồng bạc xanh vẫn duy trì sức ép lớn khi các quốc gia này phải đối mặt với chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao và tình trạng thoái vốn.

Chốt phiên cuối tuần, đồng USD có sự phục hồi nhẹ nhưng không đủ để đảo ngược xu hướng giảm chung của cả tuần. Tổng kết lại, thị trường đang chứng kiến sự chuyển dịch của đồng USD từ trạng thái tăng trưởng dựa trên tâm lý trú ẩn sang giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật.

Sự suy yếu dần của các động lực truyền thống như chênh lệch lãi suất và dòng vốn an toàn cho thấy một môi trường tài chính toàn cầu ngày càng phức tạp, nơi rủi ro địa chính trị, lạm phát và chính sách tiền tệ đan xen chặt chẽ, tạo ra áp lực hiện hữu lên đồng bạc xanh.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 22/3 trong nước tăng dữ dội

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.085 VND/USD, tăng 17 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.832 - 26.338 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.881 - 26.289 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.069 - 26.339 VND/USD, không biến động cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.115 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.335 VND/USD, đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.031 - 26.339 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.080 - 26.339 VND/USD, không biến động ở cả hai chiều mua và bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.167 - 27.307 đồng/USD, tăng 191 đồng chiều mua và 211 đồng chiều bán so với sáng qua. So với phiên đầu tuần, giá USD tự do tăng 1.191 đồng chiều mua và 256 đồng chiều bán trong tuần qua.

Theo các chuyên gia UOB, mặc dù xu hướng trung hạn đối với USD vẫn nghiêng về giảm giá, nhưng những diễn biến địa chính trị gần đây làm gia tăng mức độ bất định và có thể gây ra những đợt biến động tỷ giá bất thường. Các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào Iran có nguy cơ kích hoạt một giai đoạn né tránh rủi ro trên phạm vi toàn cầu, qua đó hỗ trợ ngắn hạn đối với các đồng tiền trú ẩn truyền thống, bao gồm cả USD.

"Nếu xung đột kéo dài, áp lực tăng giá dầu liên tục có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó có thể khiến Fed trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và điều này sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của USD", ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore, cho hay.

UOB kỳ vọng USD sẽ giữ được mức hỗ trợ tương đối tốt so với phần lớn các đồng tiền G10 trong quý 2/2026, trước khi quay lại xu hướng suy yếu rộng hơn khi rủi ro địa chính trị giảm dần và các yếu tố điều hành chính sách tiền tệ quay trở lại vai trò chi phối. Dự báo chỉ số DXY cập nhật của UOB lần lượt là 99,1 cho quý 2/2026, 97,6 cho quý 3/2026, 96,7 cho quý 4/2026 và 95,8 cho quý 1/2027.

Mặt khác, các chuyên gia phân tích của UOB cho rằng, dư địa giảm giá của VND hạn chế khi tỷ giá tiến sát biên độ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó, đồng VND đã điều chỉnh giảm một phần mức tăng đạt được trong tháng 1/2026 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, với tỷ giá USD/VND tăng trở lại quanh 26.200 (ngày 3/3), từ mức đáy gần 25.900 (ngày 10/2).

Phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.

Ông Suan Teck Kin cho rằng, xét trong trung hạn, ngoài những tác động trước mắt từ những yếu tố địa chính trị, triển vọng của đồng VND nhìn chung vẫn ổn định. Các yếu tố hỗ trợ chính bao gồm nền tảng vĩ mô vững chắc của Việt Nam, thể hiện qua dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 7,5% của UOB, cùng với dòng vốn FDI duy trì khả quan, kỳ vọng NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 4,5% trong suốt năm 2026, cũng như triển vọng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.