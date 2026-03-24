Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/3: Tỷ giá trung tâm vượt 25.100 đồng, thị trường chợ đen tăng phi mã

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/3 trên thế giới giảm khi vị thế trú ẩn lung lay

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) suy yếu về ngưỡng 99,1 điểm, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran và cho biết Mỹ đang đàm phán với Tehran để chấm dứt chiến tranh - một tuyên bố mà Iran nhanh chóng bác bỏ.

Sau đó, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng, Mỹ và Iran đã có những cuộc đàm phán "rất tốt và hiệu quả" về "giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các xung đột ở Trung Đông".

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Ông Steven Englander, Giám đốc nghiên cứu ngoại hối G10 toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Standard Chartered ở New York, nhận định: “Các thông tin được đưa ra khá chi tiết khiến thị trường gặp khó khăn trong việc tin rằng đó là hư cấu”.

Theo ông này, việc các bên có thực sự tiến gần đến một thỏa thuận như cách ông Trump mô tả hay không lại là câu chuyện khác, nhưng ông cho rằng thị trường đang nghiêng về khả năng đã có một số hình thức liên lạc giữa các bên.

Trên thị trường ngoại hối, đồng EUR và bảng Anh đồng loạt tăng giá, trong khi đồng yên Nhật mạnh lên khiến USD giảm so với các đồng tiền này. Diễn biến này phản ánh sự điều chỉnh của nhà đầu tư trước những tín hiệu địa chính trị tạm thời hạ nhiệt.

Hiện, nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh tăng lãi suất, giảm kỳ vọng về hai đợt tăng lãi suất vào cuối năm, đồng thời cũng hạ thấp kỳ vọng đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính toàn cầu cũng ghi nhận phản ứng tích cực khi chứng khoán phục hồi, giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để khẳng định căng thẳng đã thực sự lắng xuống, và diễn biến tiếp theo vẫn phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của các tín hiệu từ hai phía.

“Thị trường không nói rằng điều tồi tệ nhất đã qua, mà là xác suất xảy ra điều tồi tệ nhất trong vài ngày tới đã giảm xuống”, Steven Englander, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 toàn cầu và chiến lược vĩ mô Bắc Mỹ tại Standard Chartered ở New York, cho biết.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm từ 4 đến 5 điểm cơ bản, trong đó lợi suất trái phiếu 10 năm chốt ở mức 4,348%.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 24/3 trong nước tăng rất mạnh

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.109 VND/USD, tăng 19 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.853 - 26.364 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.886 - 26.294 VND/USD, tăng 5 đồng mỗi chiều mua và bán so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 24/3. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.074 - 26.344 VND/USD, tăng 5 đồng cả chiều mua và bán so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.104 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.344 VND/USD, giảm 9 đồng chiều mua và tăng 9 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.076 - 26.364 VND/USD, tăng 35 ở chiều mua và tăng 20 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.344 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và không biến động chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.226 - 27.356 đồng/USD, tăng 192 đồng chiều mua và 162 đồng chiều bán so với sáng qua. Ghi nhận của PV Dân Việt, một số cửa hàng niêm yết giá USD cao nhất chạm ngưỡng 28.000 đồng/USD bán ra và 27.700 đồng USD/mua vào, tăng mạnh ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Với tốc độ tăng quá nhanh những phiên gần đây, giá mỗi USD trên thị trường tự do đang "đắt" hơn kênh ngân hàng hơn 1.656 đồng. Diễn biến này được đánh giá phù hợp với xu hướng chung của khu vực, tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây áp lực lên VND trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm thêm của VND được đánh giá là không lớn, khi tỷ giá hiện tại đã tiến sát đến giới hạn dưới trong biên độ điều hành của NHNN.