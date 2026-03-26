Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/3: Biến động của thị trường chợ đen sau động thái của SBV

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/3 trên thế giới đảo chiều phục hồi

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên sát ngưỡng 99,5 điểm.

Đồng USD tăng giá trong bối cảnh thị trường đánh giá xu hướng lạm phát toàn cầu và vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Iran và các bên liên quan.

Trên bình diện quốc tế, đồng EUR giảm 0,39% xuống còn 1,1562 USD, trong khi bảng Anh giảm 0,37% xuống 1,3362 USD. Đồng bảng Anh trước đó không nhận được nhiều hỗ trợ từ số liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Anh trong tháng 2 giữ ở mức 3% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng 1. Giới phân tích dự báo lạm phát có thể gia tăng khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá cả đi lên.

So với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 0,49% lên 159,46 yên. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy nhiều thành viên ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi suất, song chưa xác định rõ tốc độ.

Đồng đô la Australia giảm 0,63% xuống còn 0,6949 USD. Dữ liệu lạm phát tháng 2 cho thấy mức tăng 3,7% trước khi xung đột Iran bùng phát, thấp hơn so với dự báo của giới phân tích.

Liên quan đến chiến sự Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang đạt được tiến triển trong các cuộc trao đổi với Iran, tuy nhiên phía Tehran phủ nhận việc đã diễn ra đàm phán trực tiếp, khiến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng.

Trong khi đó, giá nhập khẩu của Mỹ trong tháng 2 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần bốn năm, củng cố dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng.

Ông Shaun Osborne, Giám đốc chiến lược ngoại hối tại Scotiabank, nhận định thị trường có thể đang gặp khó khăn trong việc diễn giải các tín hiệu trái chiều liên quan đến tiến trình hòa đàm. Theo ông, thị trường có thể đối mặt với hai kịch bản: Hoặc biến động chứng khoán giảm mạnh, kéo theo đồng USD suy yếu; hoặc biến động vẫn ở mức cao, khiến giá cổ phiếu và trái phiếu đồng loạt đi xuống.

Kỳ vọng thị trường về việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ đang gia tăng. Các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện phản ánh một khả năng nhỏ về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, thay vì cắt giảm như dự báo cách đây một tuần, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường tại LMAX Group (London), cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu ban đầu cho thấy xu hướng “diều hâu” hơn từ các ngân hàng trung ương ngoài Fed, đặc biệt là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), điều này có thể dần thu hẹp chênh lệch lợi suất.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 26/3 trong nước hạ nhiệt

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.102 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên vừa qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.846 - 26.357 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.899 - 26.309 VND/USD, giảm 5 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.107 - 26.357 VND/USD, giảm mỗi chiều 2 đồng so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.137 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.078 - 26.357 VND/USD, giảm 6 đồng ở chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.357 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên vừa qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.954 - 27.074 đồng/USD, tăng 17 đồng chiều mua và giảm 3 đồng chiều bán so với sáng qua.