Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/5: DXY chật vật tăng, thị trường chợ đen đảo chiều giảm sâu

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/5 trên thế giới giằng co

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co và hiện ở mức không đổi so với sáng qua là 97,9 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Dữ liệu cho thấy, đồng bạc xanh hiện trở về ngưỡng thấp trước khi nổ ra chiến sự Trung Đông, sau khi đã lấy lại phần lớn đà tăng mạnh kể từ cuối tháng 2/2026.

Các nhà phân tích cho rằng, đà tăng xuất phát từ việc giới đầu tư bị thu hút bởi đồng tiền này do vị thế của Mỹ là nhà xuất khẩu năng lượng lớn, điều mà một số ý kiến cho rằng có thể giúp nền kinh tế tránh khỏi các cú sốc năng lượng do việc đóng cửa kéo dài nhiều tuần của eo biển Hormuz gây ra.

Nhiều đồn đoán cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận trước thềm chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tuần này — một sự kiện quan trọng vốn đã bị trì hoãn bấy lâu. Trong bối cảnh đó, vai trò của Bắc Kinh càng trở nên then chốt khi quốc gia này hiện là khách hàng nhập khẩu dầu thô hàng đầu của Iran.

Theo các nhà phân tích tại ING, nếu không có áp lực mạnh mẽ nào từ phía Trung Quốc nhằm đảm bảo đạt được thỏa thuận, thị trường sẽ tiếp tục định giá theo kịch bản bế tắc, giá dầu cao hơn và làn sóng lạm phát toàn cầu.

Theo truyền hình nhà nước Iran, Tehran đã đưa ra phản hồi đối với kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai tháng, tập trung vào việc kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận và yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Iran cũng nhấn mạnh rằng nước này kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải huyết mạch nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của đất nước, nơi có khoảng một phần năm lượng dầu của thế giới đi qua. Eo biển này gần như đã bị đóng cửa trong suốt cuộc xung đột và hiện đang bị phong tỏa bởi cả Mỹ lẫn Iran.

Chỉ vài giờ sau khi Iran có vẻ đưa ra đề xuất phản hồi, ông Trump đã viết trên mạng xã hội: "Tôi không thích điều này — Hoàn toàn không thể chấp nhận" và không có thêm thông tin chi tiết nào được cung cấp.

Một phát ngôn viên của Iran đã bác bỏ sự từ chối của ông Trump, tuyên bố rằng Tehran không tìm kiếm sự "hài lòng của người khác" và chủ yếu quan tâm đến "lợi ích quốc gia và các quyền hợp pháp," theo tờ Wall Street Journal đưa tin.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 12/5 trong nước bật tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.123 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên hôm qua. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.868 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.913 - 26.323 VND/USD, tăng 6 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 12/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.099 - 26.379 VND/USD, tăng 6 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.139 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.379 VND/USD, tăng 16 đồng chiều mua và 6 đồng chiều bán so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.379 VND/USD, tăng 18 đồng chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.140 - 26.379 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.418 - 26.538 đồng/USD, giảm 31 đồng cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.