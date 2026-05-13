Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 162,500 Bán 165,500

BTMH Mua 162,500 Bán 165,400

Tỷ giá

USD Mua 26,099 Bán 26,379

EUR Mua 30,114 Bán 31,701

Giá vàng hôm nay 13-5: Đảo chiều giảm mạnh

Sự kiện: Giá vàng

Sau một phiên tăng sốc, giá vàng hôm nay đã đảo chiều đi xuống khi dữ liệu liên quan lạm phát tại Mỹ nóng lên, đồng USD tăng giá.

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Giá vàng hôm nay sụt giảm

Khoảng 6 giờ ngày 13-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.720 USD/ounce, giảm khoảng 54 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.774 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 4.744 USD, thì giá vàng hôm nay chỉ giảm 24 USD/ounce

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống, xuất phát từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ. CPI tăng 0,6% so với tháng trước (sau mức tăng 0,9% tháng 3), trong khi CPI hàng năm tăng tốc từ 3,3% lên 3,8%.

Giá năng lượng là yếu tố góp phần lớn vào sức nóng của lạm phát, với mức tăng 3,8% trong tháng 4, trong đó giá xăng dầu tăng tới 5,4%.

Những con số này làm dấy lên lo ngại Mỹ có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát.

Điều này đã thúc đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,5% và hỗ trợ cho đồng USD tăng giá. Từ đó, vàng trở nên đắt đỏ đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và đồng USD mạnh lên đã tạo tín hiệu trái chiều cho thị trường kim loại quý. Vàng chịu áp lực do vai trò trú ẩn vốn bị hạn chế.

Trên thị trường hàng hóa khác, giá dầu thô tiếp tục tăng lên quanh mức 102 USD/thùng, gây sức ép lên lạm phát toàn cầu.

Giá vàng hôm nay 13-5: Đảo chiều giảm mạnh - 2

Giá vàng, bạc rung lắc mạnh: Người thắng sau 10 năm không là người đoán đúng giá
Giá vàng, bạc rung lắc mạnh: Người thắng sau 10 năm không là người đoán đúng giá

Trong hành trình 10 năm, người thắng không phải là người đoán đúng giá, mà là người kiên trì với chiến lược phân bổ hợp lý, kỷ luật tích lũy và giữ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 06:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN