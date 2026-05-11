Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/5: Thị trường chợ đen phục hồi đầu tuần

Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/5 trên thế giới neo mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần ở mức 97,9 điểm.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Trong tuần giao dịch này, đồng bạc xanh được giới phân tích nhận định đang đứng trước áp lực điều chỉnh giảm đáng kể khi bức tranh địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ bớt sức nóng. Việc các nhà đầu tư kỳ vọng vào triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã khiến nhu cầu tích trữ các tài sản trú ẩn an toàn bị đẩy lùi.

Hiện, chỉ số DXY đang dao động quanh ngưỡng thấp nhất tính từ cuối tháng 2, và giới phân tích cảnh báo rằng nếu các nỗ lực ngoại giao tiếp tục gặt hái thành công, xu hướng giảm điểm của đồng tiền này có thể còn kéo dài. Tâm lý thị trường đã chuyển dịch rõ rệt từ trạng thái lo ngại sang "ưa thích rủi ro", khi những tín hiệu từ phía Washington cho thấy mong muốn kiểm soát xung đột đã khích lệ dòng vốn quay trở lại các thị trường năng động hơn.

Các chuyên gia chiến lược từ Morgan Stanley nhận định, khi phần bù rủi ro địa chính trị dần tan biến, chỉ số DXY có nguy cơ lùi sâu về mốc 95 điểm trong trung hạn. Sự phục hồi của khẩu vị rủi ro đang tạo đà thúc đẩy các đồng tiền như EUR, AUD và NZD chiếm ưu thế trở lại. Tuy nhiên, đà suy yếu của USD được dự báo sẽ vấp phải "lực cản" lớn từ chính nội tại nền kinh tế Mỹ.

Với dữ liệu việc làm tháng 4 bùng nổ và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%, thị trường lao động Mỹ vẫn cho thấy sức bền đáng kinh ngạc. Chính yếu tố này cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ vững lập trường lãi suất cao, tạo ra lợi thế chênh lệch lãi suất so với các ngân hàng trung ương đang có xu hướng nới lỏng chính sách sớm hơn.

Trong những ngày tới, mọi tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo lạm phát và các thông điệp từ giới chức Fed. Đây sẽ là "thước đo" quyết định liệu USD có thể đảo chiều phục hồi hay không: một chỉ số lạm phát cao dai dẳng sẽ củng cố kịch bản lãi suất "cao hơn trong thời gian dài hơn", trong khi dấu hiệu hạ nhiệt của giá cả sẽ càng gây thêm áp lực lên đồng bạc xanh.

Song song đó, diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là tình hình tại eo biển Hormuz, vẫn là biến số khó lường nhất. Bất kỳ một tia lửa xung đột mới nào bùng phát cũng có thể ngay lập tức kích hoạt làn sóng tháo chạy sang các tài sản an toàn, giúp đồng USD lấy lại vị thế thống trị một cách nhanh chóng. Ngược lại, nếu hòa bình được duy trì, xu hướng giảm giá sẽ là kịch bản chủ đạo cho đồng tiền này trong tuần.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 11/5 trong nước bật tăng

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.118 VND/USD, tăng 6 đồng so với phiên cuối tuần trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.863 - 26.373 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.907 - 26.317 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.093 - 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.123 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.373 VND/USD, tăng 6 đồng so với so với phiên gần nhất.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.038 - 26.373 VND/USD, không thay đổi chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với sáng qua. Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.373 VND/USD, đi ngang chiều mua và tăng 6 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.449 - 26.569 đồng/USD, tăng 29 đồng cả chiều mua và 48 đồng chiều bán so với sáng qua.

Trong tuần qua (từ ngày 4/5 - 8/5), Ngân hàng Nhà nước duy trì điều tiết thanh khoản linh hoạt trên kênh thị trường mở (OMO) trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh đầu tuần.

Cụ thể, nhà điều hành bơm mạnh đầu tuần, với khối lượng phát hành 17.000 tỷ đồng trong các ngày 4/5 và 5/5, trước khi giảm xuống còn 3.000 tỷ đồng trong ba phiên cuối tuần. Tính chung tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO lên tới 43.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày 35 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn thấp hơn, khoảng 37.169 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ khoảng 5.831 tỷ đồng qua kênh OMO.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường hỗ trợ thanh khoản, lãi suất qua đêm nhanh chóng hạ nhiệt.

Chốt ngày 7/5, lãi suất qua đêm giảm còn 5,72%, song vẫn cao hơn 1,84 điểm phần trăm so với trước nghỉ lễ. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm xuống 5,9%, thấp hơn 0,33 điểm phần trăm; kỳ hạn 2 tuần 6,48%, gần như không đổi so với trước nghỉ lễ. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,11 điểm phần trăm lên 6,82% và kỳ hạn 3 tháng tăng 0,42 điểm phần trăm lên 7,5%.

Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tuần qua vẫn duy trì ổn định, với doanh số giao dịch bình quân quanh 750.000 - 800.000 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng vẫn khá lớn trong bối cảnh áp lực thanh khoản tăng lên vào đầu tháng.

Dù vậy, theo đánh giá của nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhìn chung, thanh khoản hệ thống đã hạ nhiệt so với giai đoạn căng thẳng cuối tháng 3/2026, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn và lãi suất huy động hạ nhiệt nhưng mặt bằng lãi suất chưa giảm bền vững.

Theo nhóm phân tích, đà giảm lãi suất huy động khó có thể kéo dài và mặt bằng lãi suất hiện tại có thể được duy trì ít nhất trong suốt quý II/2026, do nhập siêu mở rộng, lạm phát tăng và tỷ giá còn chịu nhiều áp lực sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước thận trọng hơn trong điều hành chính sách tiền tệ trong các tháng tới.