Trước khi bị bắt, Miu Lê sống trong căn hộ thế nào?

Miu Lê đang là cái tên "bùng nổ" trên mạng xã hội sau khi bị bắt vì có dính đến ma túy. Sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, cô được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt khi hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, điện ảnh đến gameshow.

Sau nhiều năm làm nghề, Miu Lê hiện sở hữu nhà riêng, xe sang và hàng hiệu nhiều không đếm hết, cô có cuộc sống khá kín tiếng nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, tập luyện thể thao và chăm sóc bản thân trên mạng xã hội.

Miu Lê hiếm khi khoe không gian sống. Chỉ đến khi thực hiện series "Miu Đói", mời những đồng nghiệp thân thiết trong Vbiz đến nhà ghi hình, khán giả mới có dịp được nhìn cận cảnh một vài góc trong tổ ấm của cô.

Trong đó, gây chú ý nhất chính là không gian bếp, Miu Lê cũng từng chia sẻ cô thích tự nấu ăn và sẽ nấu theo cách của riêng cô nên không mấy ngạc nhiên khi căn bếp của cô lại đầy đủ đồ dùng đến vậy.

Khu vực này được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ tủ bếp kịch trần, tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Từng món đồ gia dụng được Miu Lê sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên các kệ bếp, từ nồi niêu, máy pha cà phê đến loạt thiết bị nấu nướng hiện đại và dường như không thiếu một món đồ gia dụng điện tử nào

Miu Lê từng chia sẻ cô có sở thích nội trợ, tự nhận mình thích làm "ô-sin", thường ngày tự nấu ăn, trồng cây và chăm sóc nhà cửa. Căn bếp của cô vì thế mà không thiếu các thiết bị hiện đại.

Trước đây, chính Miu Lê từng khoe món thịt kho trứng "bóng đêm" của mình. Nhưng chỉ là màu sắc hơi đậm thôi chứ thành quả vẫn rất ngon mắt, không bị cháy.

Nữ ca sĩ cũng thực hiện thành công những món kho khác như gà kho gừng, thành phẩm quá ngon khiến cô "đánh mất nghị lực".

Hay món cá nục kho thơm (dứa) thịt ba rọi được cô nấu bằng nồi lẩu. Cô ăn kèm cơm trắng, dưa leo và ớt cay. Nữ ca sĩ còn trình bày trông khá hấp dẫn.

Tuy nhiên không phải lần nào giọng ca "Vì mẹ anh bắt chia tay" cũng thành công trọn vẹn. Chẳng hạn món trứng bọc mì hay còn gọi là "mì gói đùm mọc" được cô làm rất đẹp, tưởng ngon lành rồi.

Nhưng khi Miu Lê dùng đũa nhấc lên thì lớp trứng bên ngoài bị rách, khiến mì rơi ra. Không nên tráng trứng mỏng và không đều có thể làm trứng bị bục.

Lần khác, khi nữ ca sĩ làm hướng dẫn cách nấu canh bí đỏ, cô bất ngờ nhận về nhiều góp ý khi nấu bí với đậu xanh nhưng không bỏ vỏ. Một số người còn khó hiểu về việc Miu Lê cho thêm tỏi vào bát canh này. Khi ấy, Miu Lê đã lên tiếng giải thích: “Mọi người ơi, Miu thích tự nấu tự ăn, clip Miu post (đăng) lên chỉ mang tính chất cho vui chứ không nhằm dạy nấu ăn hay gì cả! Và cách Miu làm là của riêng Miu, nên có gì mọi người thấy thắc mắc thì cũng hiểu giúp Miu đó là chuyện bình thường đối với Miu nha! Cảm ơn mọi người!”